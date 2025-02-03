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Kocaeli ve Düzce'de Sis Görüş Mesafesini Düşürüyor

Kocaeli ve Düzce'de etkili olan sis, görüş mesafesini önemli ölçüde düşürdü. Sürücüler uyarıldı.

Yayın Tarihi: 03.02.2025 10:35
Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 10:35
Kocaeli ve Düzce'de Sis Görüş Mesafesini Düşürüyor

Kocaeli ve Düzce'de Sis Etkili Olmaya Devam Ediyor

Kocaeli ve Düzce illerinde meydana gelen sis, görüş mesafesini önemli ölçüde azaltarak sürücüler için tehlikeli bir durum oluşturdu. Özellikle İzmit Körfezi'nde yer alan Osmangazi Köprüsü üzerinde yoğun olarak hissedilen sis, sabah saatlerinde etkisini artırdı.

Sürücülere Önemli Uyarılar

Polis ekipleri, sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü Osmangazi Köprüsü'nü kullanan sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Sis, ayrıca İzmit, Gölcük, Başiskele, Kartepe ve Gebze ilçelerinde de etkisini göstererek bazı bölgelerdeki evlerin görünmez hale gelmesine neden oldu.

D-100 ve Kuzey Çevre Yolu'nda Dikkat

D-100 kara yolunun Düzce geçişi, Kuzey Çevre Yolu ve Kalıcı Konutlar Bağlantı Yolu'nda da sürücüler sis nedeniyle dikkatli bir şekilde ilerledi. Karayolları ve trafik ekipleri, bu güzergahları kullanan sürücüleri hız yapmamaları ve takip mesafesini korumaları konusunda ikaz etti.

Düzce Kent Merkezinde Sis Etkisi

Düzce kent merkezinin bazı bölgelerinde de sis etkili olmaya devam ediyor. Sürücülerin, özellikle yoğun sisli saatlerde daha tedbirli olmaları gerektiği hatırlatılıyor.

İzmit Körfezi'nde İstanbul-İzmir otoyolunun önemli geçişlerinden Osmangazi Köprüsü'nde sis...

İzmit Körfezi'nde İstanbul-İzmir otoyolunun önemli geçişlerinden Osmangazi Köprüsü'nde sis etkisini gösterdi. Sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı.

İzmit Körfezi'nde İstanbul-İzmir otoyolunun önemli geçişlerinden Osmangazi Köprüsü'nde sis...

İzmit Körfezi'nde İstanbul-İzmir otoyolunun önemli geçişlerinden Osmangazi Köprüsü'nde sis etkisini gösterdi. Sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı.

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