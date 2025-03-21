Kocaeli ve Sakarya'da Nevruz Bayramı Coşkusu

Kocaeli'de Nevruz Bayramı Kutlamaları

Kocaeli ve Sakarya'da Nevruz Bayramı dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi. İzmit'te gerçekleştirilen kutlamalarda katılımcılar, Cumhuriyet Bulvarı'ndan kent meydanına bando eşliğinde kortej yürüyüşü yaptı.

Etkinliğin merkezinde, yakılan Nevruz ateşinin etrafında gerçekleştirilen Kafkas yöresi halk oyunları ve çeşitli dans gösterileri yer aldı. Ayrıca, Kocaeli Üniversitesi'nden uluslararası öğrenciler, kopuz ve dombra çalarak kutlamalara renk kattı. Kocaeli Milli Kuruluşlar Birliği Başkanı Yücel Alpay Demir'in şiir okuduğu etkinlikte, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Nevruz Bayramı'nın simgesel yiyeceği olan semeni, protokol üyelerine takdim edildi. Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, milli kültürün önemli bir parçası olan Nevruz Bayramı'nın, milletin birlik ve beraberliğine vesile olmasını diledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da, baharın getirdiği umutlarla hayatın güzelleşeceğini vurguladı.

Program, katılımcıların yumurta tokuşturması, örste demir dövmesi ve ateşin üzerinden atlamasıyla sona erdi. Etkinliğe; AK Parti Kocaeli Milletvekili Sadettin Hülagü, Garnizon Komutanı Tümamiral Hüseyin Tığlı ve Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk gibi pek çok protokol üyesi katıldı.

Sakarya'da Baharın Müjdecisi Nevruz

Sakarya'da da Nevruz Bayramı etkinlikleri büyük bir coşkuyla kutlandı. Sakarya Üniversitesi'nde gerçekleştirilen etkinliğe, Vali Rahmi Doğan, SAÜ Rektörü Prof. Dr. Hamza Al, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Burak Erken ile birçok protokol üyesi ve öğrenci katıldı.

Vali Doğan, kentin farklı kulturleri buluşturduğunu belirterek, nevruzun yalnızca doğanın yeniden uyanışını değil, aynı zamanda ortak geçmiş ve kültürel birlikteliği simgelediğini ifade etti. Rektör Al da Nevruz Bayramı'nın dostluk ve kardeşliği pekiştirdiğini vurguladı.

Etkinlikte, Azerbaycan, Türkmenistan, Kırgızistan ve Kazakistanlı öğrenci toplulukları, geleneksel ürünlerini sergileyerek renkli görüntüler oluşturdu. Mehteran takımı gösterisi, geleneksel demir dövme ritüeli ve halk dansları izleyicilerden büyük beğeni topladı.

Sakarya'da Nevruz Bayramı dolayısıyla etkinlikler düzenlendi. Sakarya Üniversitesinde (SAÜ) gerçekleştirilen etkinlikte, mehteran takımı gösteri yaptı.

Sakarya'da Nevruz Bayramı dolayısıyla etkinlikler düzenlendi. Sakarya Üniversitesinde (SAÜ) gerçekleştirilen etkinlikte, mehteran takımı gösteri yaptı.