Kocaeli ve Sakarya'da Nevruz Bayramı Coşkusu

Kocaeli ve Sakarya'da Nevruz Bayramı etkinlikleri renkli görüntülerle kutlandı. Yerel protokolden yoğun katılım görüldü.

Yayın Tarihi: 21.03.2025 16:52
Güncelleme Tarihi: 21.03.2025 17:11
Kocaeli ve Sakarya'da Nevruz Bayramı Coşkusu

Kocaeli'de Nevruz Bayramı Kutlamaları

Kocaeli ve Sakarya'da Nevruz Bayramı dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi. İzmit'te gerçekleştirilen kutlamalarda katılımcılar, Cumhuriyet Bulvarı'ndan kent meydanına bando eşliğinde kortej yürüyüşü yaptı.

Etkinliğin merkezinde, yakılan Nevruz ateşinin etrafında gerçekleştirilen Kafkas yöresi halk oyunları ve çeşitli dans gösterileri yer aldı. Ayrıca, Kocaeli Üniversitesi'nden uluslararası öğrenciler, kopuz ve dombra çalarak kutlamalara renk kattı. Kocaeli Milli Kuruluşlar Birliği Başkanı Yücel Alpay Demir'in şiir okuduğu etkinlikte, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Nevruz Bayramı'nın simgesel yiyeceği olan semeni, protokol üyelerine takdim edildi. Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, milli kültürün önemli bir parçası olan Nevruz Bayramı'nın, milletin birlik ve beraberliğine vesile olmasını diledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da, baharın getirdiği umutlarla hayatın güzelleşeceğini vurguladı.

Program, katılımcıların yumurta tokuşturması, örste demir dövmesi ve ateşin üzerinden atlamasıyla sona erdi. Etkinliğe; AK Parti Kocaeli Milletvekili Sadettin Hülagü, Garnizon Komutanı Tümamiral Hüseyin Tığlı ve Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk gibi pek çok protokol üyesi katıldı.

Sakarya'da Baharın Müjdecisi Nevruz

Sakarya'da da Nevruz Bayramı etkinlikleri büyük bir coşkuyla kutlandı. Sakarya Üniversitesi'nde gerçekleştirilen etkinliğe, Vali Rahmi Doğan, SAÜ Rektörü Prof. Dr. Hamza Al, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Burak Erken ile birçok protokol üyesi ve öğrenci katıldı.

Vali Doğan, kentin farklı kulturleri buluşturduğunu belirterek, nevruzun yalnızca doğanın yeniden uyanışını değil, aynı zamanda ortak geçmiş ve kültürel birlikteliği simgelediğini ifade etti. Rektör Al da Nevruz Bayramı'nın dostluk ve kardeşliği pekiştirdiğini vurguladı.

Etkinlikte, Azerbaycan, Türkmenistan, Kırgızistan ve Kazakistanlı öğrenci toplulukları, geleneksel ürünlerini sergileyerek renkli görüntüler oluşturdu. Mehteran takımı gösterisi, geleneksel demir dövme ritüeli ve halk dansları izleyicilerden büyük beğeni topladı.

Sakarya'da Nevruz Bayramı dolayısıyla etkinlikler düzenlendi. Sakarya Üniversitesinde (SAÜ)...

Sakarya'da Nevruz Bayramı dolayısıyla etkinlikler düzenlendi. Sakarya Üniversitesinde (SAÜ) gerçekleştirilen etkinlikte, mehteran takımı gösteri yaptı.

Sakarya'da Nevruz Bayramı dolayısıyla etkinlikler düzenlendi. Sakarya Üniversitesinde (SAÜ)...

Sakarya'da Nevruz Bayramı dolayısıyla etkinlikler düzenlendi. Sakarya Üniversitesinde (SAÜ) gerçekleştirilen etkinlikte, mehteran takımı gösteri yaptı.

İLGİLİ HABERLER

Eskişehir'de Toplu Taşımaya Zam! 900 Bin Kişiyi Etkileyecek

Karadenizlilere Müjde: Ücretsiz Jersey İneği Suni Tohumlama Projesi Başlıyor

Denizli'den Anneler ve Anne Adaylarına Özel Destek Projeleri

İzmir'de Ramazan Desteği Sürüyor: Koli Koli Yardım Dağıtımı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Balıkesir'deki Mühimmat Fabrikası Patlamasında 4 Sanık Hakim Karşısında
2
ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail-Hamas Gerginliği Açıklaması
3
Güney Kore Mahkemesi, Tıp Fakülteleri Kontenjan Artışını Onayladı
4
Göç İdaresi'nden Uluslararası Öğrencilere Özel İftar Programı
5
İsrail'in Gazze Şeridi'ne Saldırısında 8 Filistinli Yaşamını Yitirdi
6
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nevruz Kutlamasında İstanbul’daki Yolsuzluk İddialarına Tepki Gösterdi
7
Malatya'da Uyuşturucu Operasyonunda 9 Zanlı Tutuklandı

İzmir'de Ramazan Desteği Sürüyor: Koli Koli Yardım Dağıtımı

Bilecik'te 65 Yaş Üstüne Ücretsiz Sağlık Desteği!

Karadenizlilere Müjde: Ücretsiz Jersey İneği Suni Tohumlama Projesi Başlıyor

Erzincan'da Taksi Ücretlerine Şok Zam! Yeni Tarifeler Açıklandı

Soğuk Havaya Veda Edebiliriz, Ancak Yeni Bir Sıcaklık Dalgası Geliyor!

Denizli'den Anneler ve Anne Adaylarına Özel Destek Projeleri

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Promosyon İhalesi: 24 Mart'ta Rekor Artış Bekleniyor

Manisa’da 21 Mart’ta Mesir Macunu ve Nevruz Kutlaması Coşkusu!

Manisa'dan Öğrencilere Burs Müjdesi: Mart Ödemeleri Hesaplara Aktarıldı!

Bursa'da TOKİ'den Uygun Fiyatlı Konut Fırsatı!

Konya'da Çiftçilere Yüzde 50 Hibe Destekli Nohut Tohumu Dağıtımı Başladı

Eskişehir'de Toplu Taşımaya Zam! 900 Bin Kişiyi Etkileyecek