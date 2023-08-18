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Kocaeli'de Denize Giriş Yasaklandı

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Kocaeli'de Denize Giriş Yasaklandı
Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Kocaeli'de elverişsiz şartlar sebebiyle bugün ve yarın Kovanağzı, Kerpe, Miço Koyu, Kumcağız ve Cebeci'de cankurtaran hizmeti verilen mavi bayraklı alan dışındaki tüm plaj ve koylarda denize girmek yasaklandı. Değişen hava şartlarına göre, kırmızı bayrak çekilen bölgelerde yasaklamalar yapılacak. Vatandaşlardan yasağa uymaları ve denize girmemeleri istendi.

Kocaeli'de Denize Giriş Yasaklandı

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, elverişsiz şartlar sebebiyle bugün ve yarın Kovanağzı, Kerpe, Miço Koyu, Kumcağız ve Cebeci'de cankurtaran hizmeti verilen mavi bayraklı alan dışındaki tüm plaj ve koylarda denize girmek yasaklandı. Değişen hava şartlarına göre, kırmızı bayrak çekilen bölgelerde yasaklamalar yapılacak. Vatandaşlardan yasağa uymaları ve denize girmemeleri istendi.

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