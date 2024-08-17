Kocaelispor'dan 17 Ağustos Depremi Anma Töreni

Kocaelispor'dan Anma Etkinliği

Kocaelispor, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 25. yılı şerefine özel bir anma etkinliği gerçekleştirdi. Etkinlik, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Doğukışla Gençlik Parkı Spor Tesisleri'nde yapıldı ve saygı duruşu ile İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Programın Detayları

Programda ayrıca, Kur'an-ı Kerim okunarak, hayatını kaybedenler için dualar edildi. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, törende yaptığı konuşmada, Kocaeli'nin zor günlerinde ligden çekilmeyen futbolculara ve teknik ekibe teşekkür etti. "Takım, bu şehir için bir moral kaynağı oldu," diyerek vurguladı.

Büyükakın'ın Mesajı

Büyükakın, "Kocaelispor, bu şehrin takımı; armamızın ve takımımızın değeri büyük. Bu yıl başarmamız gerekenlere inanıyoruz. Taraftarımız iyi ki var," dedi.

Veysal Tipioğlu'ndan Destek

AK Parti Kocaeli Milletvekili Veysal Tipioğlu, Kocaelispor'un ligden çekilmemesinin şehre moral olduğunu belirterek, o dönemde alınan kararları hatırlattı ve bu sezon hedeflerin büyük olduğunu ifade etti.

Futbolun Toplumsal Sorumluluğu

Kocaelispor Kulübü Başkanı Recep Durul, deprem sonrası duruşlarının futbolun ötesinde bir anlam taşıdığını belirterek, "Bu karar, toplumsal bir sorumluluk olduğunu vurguladı. Kocaelispor'un girişimi, yalnızca bir spor mücadelesi değil, aynı zamanda bir dayanışma çağrısıydı," dedi.

Sefa Sirmen'in Düşünceleri

Dönemin İzmit Büyükşehir ve Kocaelispor Kulübü Başkanı Sefa Sirmen, "O dönemde futbolcularımız yanımızda oldu. Kocaelispor'u yeniden ayağa kaldırmak önemli," dedi ve bu sezon başarı dileğinde bulundu.

Hasan Gemici'den Anılar

Dönemin Devlet Bakanı Hasan Gemici, Marmara Depremi'nin büyük bir felaket olduğunu hatırlatarak, bölgedeki dayanışmanın önemine dikkat çekti. Ayrıca, Kocaelispor'un ligde kalma kararı ile şehre umut verdiğini vurguladı.

Uluslararası Dostluk

Yunanistan ekibi Skoda Xanthi'nin eski başkanı Aris Pialoglou, 25 yıllık dostluk ilişkilerine vurgu yaparak, Kocaelispor'a başarılar diledi.

Vefa Maçı Düzenlendi

Etkinlikte, 1999-2000 sezonunda Kocaelispor formasını giymiş futbolcularla birlikte bir 'Vefa Maçı' düzenlendi. Eski teknik direktörler ve taraftarlar da etkinliğe katıldı.

Kocaelispor, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 25. yılında anma etkinliği düzenledi. Programa, Dönemin İzmit Büyükşehir ve Kocaelispor Kulübü Başkanı Sefa Sirmen de katıldı.

Kocaelispor, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 25. yılında anma etkinliği düzenledi. Programa, Dönemin İzmit Büyükşehir ve Kocaelispor Kulübü Başkanı Sefa Sirmen de katıldı.

Kocaelispor, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 25. yılında anma etkinliği düzenledi. Programa, Dönemin İzmit Büyükşehir ve Kocaelispor Kulübü Başkanı Sefa Sirmen de katıldı.

Kocaelispor, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 25. yılında anma etkinliği düzenledi. Programa, Dönemin İzmit Büyükşehir ve Kocaelispor Kulübü Başkanı Sefa Sirmen de katıldı.

Kocaelispor, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 25. yılında anma etkinliği düzenledi. Programa, Dönemin İzmit Büyükşehir ve Kocaelispor Kulübü Başkanı Sefa Sirmen de katıldı.

Kocaelispor, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 25. yılında anma etkinliği düzenledi. Programa, Dönemin İzmit Büyükşehir ve Kocaelispor Kulübü Başkanı Sefa Sirmen de katıldı.

Kocaelispor, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 25. yılında anma etkinliği düzenledi. Programa, Dönemin İzmit Büyükşehir ve Kocaelispor Kulübü Başkanı Sefa Sirmen de katıldı.

Kocaelispor, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 25. yılında anma etkinliği düzenledi. Programa, Dönemin İzmit Büyükşehir ve Kocaelispor Kulübü Başkanı Sefa Sirmen de katıldı.

Kocaelispor, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 25. yılında anma etkinliği düzenledi. Programa, Dönemin İzmit Büyükşehir ve Kocaelispor Kulübü Başkanı Sefa Sirmen de katıldı.

Kocaelispor, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 25. yılında anma etkinliği düzenledi. Programa, Dönemin İzmit Büyükşehir ve Kocaelispor Kulübü Başkanı Sefa Sirmen de katıldı.

Kocaelispor, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 25. yılında anma etkinliği düzenledi. Programa, Dönemin İzmit Büyükşehir ve Kocaelispor Kulübü Başkanı Sefa Sirmen de katıldı.