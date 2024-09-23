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Kocaelispor'dan Saldırıya Tepki: Suç Duyurusu Yapıldı

Kocaelispor, Bolu'da takım otobüsüne yönelik saldırıyla ilgili suç duyurusunda bulundu.

Yayın Tarihi: 23.09.2024 13:45
Güncelleme Tarihi: 23.09.2024 13:45
Kocaelispor'dan Saldırıya Tepki: Suç Duyurusu Yapıldı

Kocaelispor Otobüsüne Saldırı Sonrası Suç Duyurusu

Trendyol 1. Lig takımlarından Kocaelispor, 21 Eylül'de Ahlatcı Çorum FK ile oynadığı maç öncesi Bolu'da takım otobüsüne yapılan saldırıyı ciddiye alarak gerekli yasal adımları attı. Kulüp, bu yaşanan olayla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Saldırının Detayları

Kulüpten yapılan resmi açıklamada, Bolu il sınırları içinde, maç için yola çıkan futbolcu, teknik heyet ve kulüp çalışanlarını taşıyan otobüse birkaç kişinin sözlü ve fiziki saldırıda bulunduğu belirtildi.

Yasal Süreç Başlatıldı

Açıklamada, "Söz konusu saldırıyı gerçekleştirenlerin, adalet önünde hesap vermesi için suç duyurusunda bulunduk. Faillerin en ağır şekilde cezalandırılmaları adına tüm yasal süreç titizlikle takip edilecektir." ifadeleri yer aldı.

Sonuç

Kocaelispor, bu yaşanan olayın ardından güvenlik önemlerinin artırılmasını ve spor kültürünün yaygınlaşmasını talep etti.

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