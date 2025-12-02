Kocagürlü Öğrenciler İncirliova'da Piknikte Buluştu

İncirliova Belediyesi ev sahipliğinde moral ve motivasyon etkinliği

Aydın'ın Efeler ilçesindeki Kocagür İlkokulu öğrencileri, öğretmenleri ve Kocagür Mahalle Muhtarı Orhan Akrancı ile birlikte İncirliova Belediyesi Kültürpark Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen piknik etkinliğinde ağırlandı.

Etkinlikte öğrenciler, yoğun geçen eğitim-öğretim yılının yorgunluğunu atarken yaklaşan sınavlar öncesinde moral ve motivasyon kazandı. Piknik, hem sosyal kaynaşma hem de motivasyon sağlama amacı taşıdı.

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya etkinlikle ilgili, "Bu anlamlı etkinlik sayesinde öğrencilerimiz yoğun geçen eğitim-öğretim yılının yorgunluğunu atarken, yaklaşan sınavlar öncesinde moral ve motivasyon kazandı. Aydınlık yarınlarımızın teminatı çocuklarımızın eğitim hayatlarında başarılı olmaları ve topluma faydalı bireyler olarak yetişmeleri için her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz" dedi.

