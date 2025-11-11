Koçak Kanyonu için 'Tabiat Parkı' çağrısı — Aydın Köşk'ün sonbahar incisi

Koçak Kanyonu için 'Tabiat Parkı' çağrısı

Doğaseverler koruma talep ediyor

Aydın’ın Köşk ilçesi sınırlarında yer alan doğa harikası Koçak Kanyonu, koruma statüsüne alınmayı beklerken doğaseverler sonbaharın tüm renklerini sergileyen kanyonun korunması için çağrı yaptı. Ziyaretçiler, bölgenin çöplerden arındırılarak Tabiat Parkı ilan edilmesini talep etti.

Her hafta düzenlenen doğa gezilerinin bu haftaki durağı Köşk oldu. Aydın’ın tarihi ve doğal değerlerini koruma amaçlı çalışmalar yürüten Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) üyeleri, kanyonun özgün iklimi, jeolojik oluşumları ve bitki çeşitliliğine dikkat çekti.

EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü gezi hakkında bilgi vererek şu ifadeleri kullandı:

Her yıl sonbaharın tüm güzelliklerini sergilediği Kasım ayında ziyaret ettiğimiz Koçak Kanyonu etkinliğini gerçekleştirdik. Aydın bölgesindeki en güzel doğa alanlarından biri olan Koçak Kanyonu jeolojik oluşumları, dik inen yarları, mağaraları, Akdeniz bitki örtüsünün en güzel örnekleri ve ortasından geçen Koçak Çayı’nın bölgeye verdiği canlılığı ve sonbaharın en güzel renklerini yerinde gördük. Profesyonel turist rehberi Hakan Bahçecioğlu’ndan, bölgenin kestane için önemi, kestane ağaçlarının antik dönemlerdeki hikayeleri anlatıldı. Su kıyısına inildiğinde tropikal bir ormana girildiği hissi duyulan, özgün kliması sayesinde farklı bitki türlerini barındıran, meşelerin, menengiçlerin, defnelerin, delicelerin, kestanelerin, cevizlerin, sandalların birbirine girdiği, kekiklerin, yabani nanelerin ve birçok aromatik bitkinin kokusunun duyulduğu, gövdesini on kişinin saramadığı devasa boyuttaki çınarların bulunduğu bu harika doğa alanının Tabiat Parkı olması için yıllardır talep ediyoruz. Bahçeköy’deki 300 metrelik alan Çağlayan Tabiat Parkı olarak ilan edildi, böylesine önemli özellikleri ve güzellikleri bulunan 8 kilometrelik bir doğa harikası niçin Tabiat Parkı ilan edilmiyor diye üzülüyoruz. En çok üzüldüğümüz konulardan biri de, 400 metre yukarıdan Koçak Çayına dökülen çöplere hiçbir kurumun ilgi göstermemesi. Çöplerin büyük bir hızla atılmaya devam ederek, önce Koçak Çayını, daha sonra sularla birlikte sürüklenerek Büyük Menderes’i ve daha sonra da Ege Denizi’ne kirletmesi kimsenin ilgisini çekmiyor. Kamuya ait yol kenarlarındaki çelik bariyerlerin kesilerek, kendilerinin uçuruma yuvarlanma tehlikesi olmasına rağmen traktörlerle çöplerin buradan dökülmesini herkes izliyor

Koruma statüsü ve yerel katkı vurgusu

Bahattin Sürücü ayrıca kanyonun özel bir koruma statüsüyle korunması gerektiğini belirterek şunları aktardı:

Aydın’ın yanı başındaki bu doğa cennetinin kirletilmemesi, tehditlerden korunabilmesi, koruyarak ekoturizm faaliyetleriyle yerel halka katkıda bulunulması ve geleceğe taşınabilmesi için mutlaka özel bir koruma statüsü uygulanmalıdır. Biz de yerel halka katkıda bulunmak için her yıl Eğrikavak köyüne çıkıyoruz. Her yıl köylülerin bizim için kurdukları yerel ürünler pazarından yayla elmaları, kestaneler, cevizler, dağ incirleri ve ballardan satın alıp, kahvelerinden çay-kahve içerek katkı yapıyoruz. Her yıl Kasım ayında düğünlere denk geldiğimizden, köylülerin davetini kırmayarak onların hazırlamış olduğu yerel lezzetlerden tadıyoruz. Genelde gelin-damat denk gelirken, bu yıl sünnet düğünü denk geldi. Koçak Kanyonuna bir statü verilerek korunabilirse, buradaki yerel halk kazanacak, aynı zamanda Aydın çok önemli bir doğa alanını geleceğe taşıyacaktır

Koçak Kanyonu için yapılan bu çağrı, bölgenin ekolojik değeri ve turizm potansiyelinin korunması açısından yerel yönetimler ve ilgili kurumların dikkatine sunuluyor.

