Koçarlı'da Bahçede Ölü Bulunan Kişi: Ali Fahrettin Memiş (30)

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde Adnan Menderes Mahallesi'nde yaşayan Ali Fahrettin Memiş (30), bahçede ağaca asılı halde ölü bulundu; soruşturma sürüyor.

Yayın Tarihi: 09.12.2025 11:51
Güncelleme Tarihi: 09.12.2025 11:51
Olay yerinde inceleme sürüyor

Aydın’ın Koçarlı ilçesinde meydana gelen olayda, Adnan Menderes Mahallesi’nde yaşayan Ali Fahrettin Memiş (30) uzun süre haber alınamayınca yakınlarının kendi imkanlarıyla arama başlatmasıyla bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Memiş gece saatlerinde bahçede bir ağaca asılı halde tespit edildi. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi ve bölgeye sağlık ile polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Memiş’in hayatını kaybettiğini belirledi. Memiş’in ölümü yakınları ve sevenlerini yasa boğdu.

Şahsın cansız bedeni, olay yeri inceleme çalışmalarının ardından hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

