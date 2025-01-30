Kocasinan Belediye Başkanı Çolakbayrakdar, AA'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasında Yer Aldı

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katılarak önemli bir etkinliğe destek verdi.

Bu oylama, her yıl olduğu gibi bu yıl da Anadolu Ajansı'nın en iyi fotoğraflarını seçmek amacıyla gerçekleştiriliyor. Çolakbayrakdar, bu etkinlikte yer alarak hem Kocasinan hem de Türkiye’nin kültürel ve sosyal hayatına katkıda bulundu.

Çolakbayrakdar, oylama sürecinin önemine vurgu yaparak, ''Bu tür etkinlikler, sanatın ve fotoğrafçılığın yaygınlaşmasına ve desteklenmesine büyük katkı sağlıyor. Tüm katılımcılara başarılar dilerim'' şeklinde konuştu.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.