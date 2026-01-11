Kocasinan Belediyesi'nin Engelsiz Nakil Aracı engelli vatandaşların yanında

Kocasinan Belediyesi'nin tamamen elektrikli 'Engelsiz Nakil Aracı', yolda kalan veya evden çıkamayan engelli vatandaşların akülü araçlarını alıp istenen noktalara güvenle ulaştırıyor.

Yayın Tarihi: 11.01.2026 12:16
Güncelleme Tarihi: 11.01.2026 12:16
Kocasinan Belediyesi, engelli bireylerin günlük yaşamlarını kolaylaştırmak amacıyla hizmete sunduğu tamamen elektrikli 'Engelsiz Nakil Aracı' ile dikkat çekiyor. Araç, yolda kalan ya da çeşitli nedenlerle evden çıkamayan engelli vatandaşların akülü araçlarını alarak talep edilen noktalara güvenli şekilde ulaştırıyor.

Başkan Çolakbayrakdar: Hizmetlerimiz her hayata dokunuyor

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, uygulamanın, engelli vatandaşların toplumsal hayata daha aktif katılmalarına katkı sağladığını belirtti. Çolakbayrakdar, "Her bir hemşehrimizin hayatına dokunacak hizmetler üretiyoruz" diyerek belediyenin engellilere yönelik projelerini ihtiyaçlar doğrultusunda hayata geçirdiklerini vurguladı.

Başkan Çolakbayrakdar ayrıca sosyal belediyecilik anlayışını ön plana çıkararak, "Belediye olarak bir gün değil, her gün engelli kardeşlerimizle beraberiz. Devletimizin engellilere sunduğu hizmetleri yerel yönetim olarak daha ileri seviyelere taşıyoruz. Onların yaşam standartlarını yükseltmek için yoğun çaba sarf ediyoruz. Eğitimden sağlığa, sosyal etkinliklerden projelere kadar her alanda yanlarında olmaya devam ediyoruz. Hepimiz birer engelli adayıyız. Bu bilinçle ilçemizi daha yaşanabilir bir hale getirmek için gece gündüz çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Belediyenin sunduğu hizmetlerden memnuniyet duyduklarını ifade eden engelli vatandaşlar da yapılan çalışmalardan dolayı Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkür etti.

Hizmete erişim

Hizmet, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde yürütülüyor ve vatandaşların taleplerine göre yönlendiriliyor. Hizmetten yararlanmak isteyen vatandaşlar, Kocasinan Belediyesi Çözüm Merkezi'ni arayarak veya WhatsApp hattı üzerinden başvuru yapabiliyor. Başvuru için telefon numarası: 0352 222 70 00.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

