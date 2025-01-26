Kocasinan'da Bayat Ekmek Kutularıyla 4 Ton Ekmek İsrafı Önleniyor

Kocasinan'da Bayat Ekmek İstihdamı

Kocasinan Belediyesi, 2019 yılında ilçenin farklı noktalarına yerleştirdiği bayat ekmek kutuları sayesinde bir yılda 4 ton ekmek israfını önledi. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, özellikle yoğun nüfuslu mahallelerdeki kutular aracılığıyla ekmek israfını azaltmayı amaçlıyor.

Ekmeğin Yeniden Değerlendirilmesi

Bu kutulara düzenli olarak toplanan bayat ekmekler, besicilikle uğraşan vatandaşlara ulaştırılıyor. Kocasinan Belediyesi bu kapsamda 502 kutuda yaklaşık 4 ton ekmeğin israf olmasını engelledi. Kutular üzerinde yer alan mesajlarla da toplumsal bilinç oluşturmak hedefleniyor; örneğin, "Ekmek nimettir, ekmeğinizi israf etmeyin" ve "Ye, iç ama israf etme" gibi ifadelerle vatandaşlar bilgilendiriliyor.

Belediye Başkanı'nın Açıklamaları

Konuya ilişkin açıklama yapan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, bu uygulamanın hem israfı önlediğini hem de ekmeklerin yeniden değerlendirildiğini ifade etti. Çolakbayrakdar, israfın önlenmesine yönelik çalışmalara sürekli olarak öncülük edeceklerini belirtti ve şunları ekledi:

"Vatandaşlarımızın temel gıda maddesi olan ekmek, sofralarımızın vazgeçilmezi ve baş tacıdır. İnancımızda ekmek çok değerli bir nimet olarak kabul edilir. Bu yüzden israfını önlemek ve bu konuda duyarlılık oluşturmak için çeşitli çalışmalar yapıyoruz. Bayat ekmek kutuları ile asıl vermek istediğimiz mesaj, ekmeğin israf edilmeden yetecek şekilde tüketilmesidir. Gayretimiz, israfın önüne geçmektir. 1 yıl içinde yaklaşık 4 ton ekmeğin de israf olmasını önledik."

Kocasinan Belediyesinin 2019 yılında ilçenin çeşitli bölgelerine yerleştirdiği bayat ekmek kutularıyla 1 yılda 4 ton ekmek israfının önüne geçildi. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar (fotoğrafta), açıklamalarda bulundu.