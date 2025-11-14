Kocasinan'da Sosyal Belediyecilik: Çolakbayrakdar Her Eve, Her Gönüle Dokunan Hizmet

Başkan Çolakbayrakdar: "Her eve, her gönüle dokunan hizmetlerle örnek oluyoruz"

Kocasinan Belediyesi, 2017 yılında başlatılan Kocasinan Gönüllüsü Projesi kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere yönelik kışlık kıyafet desteğini sürdürüyor. Proje çerçevesinde yaklaşık 5 bin aileye ulaşıldığını belirten Başkan Ahmet Çolakbayrakdar, uygulanan sosyal belediyecilik çalışmalarının Türkiye'ye örnek olduğunu vurguladı.

Çolakbayrakdar'ın açıklaması

"Gerek fiili gerekse inşaat çalışmalarla vatandaşın hayatına dokunacak her alanda belediye olarak hizmetler gerçekleştiriyoruz. Ama bu hizmetlerin içerisinde en fazla mutluluk vereni, en fazla heyecan uyandıranı ve bizim yüzümüzü güldüren işlerin başında sosyal belediyecilik adına yaptığımız çalışmalar geliyor. Rutin belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra ‘sosyal belediyecilik’ hizmetleriyle gönüllere dokunuyoruz. ‘Dost Eli’ çatısı altında hizmet veren Dost Market ve Dost Mağaza ile Kocasinan’daki ihtiyaç sahiplerine market ve mağaza konforunda alışveriş imkânı sağlıyoruz. Türkiye’de en iyi şekilde sosyal belediyecilik faaliyeti yürütüyoruz. İnsan için yapılan ve insanın yararına olan bir hizmet varsa, ne zaman ve nerede olunması gerekiyorsa, şükür Allah’a onun gayreti içerisindeyiz. ‘Dost Eli’ isimli sosyal yardım kartlarımızla yılın 12 ayında ihtiyaç sahibi bütün ailelerimize destek oluyoruz. Kısaca her alanda Kocasinan sakinlerimize hizmet ulaştırmanın huzurunu yaşıyoruz. Bu vesileyle Kocasinan Gönüllüsü Projemize destek veren bütün hayırseverlere teşekkür ediyor, emeklerine sağlık diyorum"

"Uzatmadık el, dokunmadık gönül bırakmıyoruz"

Başkan Çolakbayrakdar, insana hizmet eden çalışmaların büyük önem taşıdığını belirterek: "Dost Eli sosyal yardım kartlarımızla yıl boyunca tüm ihtiyaç sahibi ailelerimize destek sağlıyoruz. Amacımız, Kocasinan’da uzatmadık el, dokunmadık gönül bırakmamaktır" dedi. Ayrıca, Dost Kapısı ile sosyal odaklı hizmetlerin artarak süreceğini ifade etti.

Dost Market ve Dost Mağaza uygulaması

Kocasinan Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesindeki Dost Market ve Dost Mağazaya başvurular, sosyal durum tespiti yapılarak değerlendiriliyor. Aileler nüfus ve ihtiyaç durumlarına göre sınıflandırılıyor; uygun görülen vatandaşlara "Dost Eli" alışveriş kartı veriliyor. Kartta tanımlı para puan limiti kadar ücretsiz alışveriş yapabilen aileler, hem gıda hem de giyim alanında modern ve konforlu bir alışveriş deneyimi yaşıyor.

Belediye, rutin hizmetlerin yanı sıra yıl boyunca devam eden sosyal desteklerle Kocasinan sakinlerinin refahını ve yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor.

