Kod Adı Kırlangıç TRT 1'de 28 Eylül'de: Teknoloji ve Macera

Kod Adı Kırlangıç üçüncü sezonuyla 28 Eylül'de TRT 1'de

Yeni sezon tanıtımı ve yayın bilgisi

TRT 1'de yayımlanan Kod Adı Kırlangıç, üçüncü sezon bölümleriyle 28 Eylül'de ekrana gelecek. Yeni sezon tanıtımında, Yiğit Efe'nin bir boyut kapısından geçerek başladığı gizemli yolculuk öne çıktı.

Oyuncuların açıklamaları

Ali Kayra Gürel (Yiğit Efe) AA muhabirine yeni sezonun daha macera ve aksiyon dolu olduğunu, izleyicileri gizemli bir hikayenin beklediğini söyledi. Gürel, dizideki teknolojik vurguyu şu sözlerle anlattı: "Üçüncü sezonda da yine teknoloji karşımıza çıkıyor. Artık Yiğit Efe daha büyük, daha akıllı düşünen bir karakter olduğu..."

Gürel, iki sezondur dizide teknolojinin yoğun olduğunu belirterek, "Drone olsun, araba sürmek olsun, uzaya roket fırlatmak olsun... Bir sürü teknolojiyle ilgili farklı farklı konseptler denedik. Üçüncü sezonda da yine teknoloji karşımıza çıkıyor. Artık Yiğit Efe daha büyük, daha akıllı düşünen bir karakter olduğu için teknolojiyle daha çok iç içe olacak ve başkalarından gördüğü şeyleri geliştirerek ilerleyecek. Yeni sezonda yeni yarışmalar bizi bekleyecek." dedi.

Gürel, kendilerini izleyen arkadaşlarına ve yaşıtlarına teşekkür ederek, üçüncü sezonun hikayede artan aksiyon ve duygusal derinlik nedeniyle mutlaka izlenmesi gerektiğini vurguladı.

Elif Kurtaran (Zeynep) yeni sezonda arkadaşlık ruhunun öne çıktığını belirterek, "Çekimler sırasında tarihi mekanlarda çok heyecanlı ve çok mutlu oluyoruz. İlk defa gittiğimiz yerler de oluyor. Diziye yeni katılan ekip arkadaşlarımız var. Onlarla da gerçekten iletişimimiz çok güzel." ifadelerini kullandı.

Bilim, teknoloji ve çocuklara yaklaşım

Uğur Karabulut, diziye okula yeni gelen bir öğretmen karakteriyle dahil olduğunu ve bu sezon iyiler ile kötüler arasındaki mücadelenin hızlanacağını söyledi. Karabulut dizinin bilim ve teknolojiyle çocukları buluşturduğunu şöyle özetledi: "Biz çocukken matematik, fen korkulacak alanlardı. Bu diziyle ve işleyiş şeklimizle beraber bunların o kadar korkulacak şeyler değil hatta hayata dair şeyler olduğunu görüyoruz. Dizi bence gerçekten çok imkansız, karmaşık gibi gözüken bir dolu probleme, bir dolu teknolojik gelişmeye dahil olabileceğimizi, doğru yoldan gidersek araştırırsak ve uğraşırsak bir şeyler elde edebileceğimizi anlatıyor."

Karabulut ayrıca dizide yapay zeka, uçaklar, dronlar gibi güncel teknolojilerin kullanıldığını ve sanat ekibinin hazırladığı dekorların kendilerini bile şaşırttığını, bu sezonun özellikle gençlerde bilim ve teknolojiye olan hevesi artıracağını kaydetti.

Üçüncü sezonun hikayesi

Emir Khalilzadeh'in yönettiği yapımın üçüncü sezonunda: Okulların açıldığı ilk gün Kırlangıçlar ve Aslanlar birleşme kararı alır. Bu büyük birleşmenin ardından beraberliğin, kardeşliğin, arkadaşlığın ve birlik olmanın destansı masalını yazarlar. Teknolojiye meraklı bu çocuklar bir yandan eğitim hayatlarına devam ederken bir yandan 500 yıllık bir sır'ın peşine düşerler. İstanbul'un tarihi mekanlarını karış karış gezerken kendilerini müthiş bir maceranın merkezinde bulurlar. Peşlerinde şirkete hizmet eden karanlık güçler vardır. Çocuklar bu karanlık güçlere karşı cesurca bir savaşa girerler. Teknoloji alanındaki hayallerini milli bir diriliş ve destansı bir zafer masalına çevirme yolunda el ele adım adım yürürler.

TRT 1 dizisi "Kod adı Kırlangıç" setinde oyuncu Uğur Karabulut, yeni sezon öncesi AA muhabirine açıklamalarda bulundu