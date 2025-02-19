Kofçaz'da Kar Yağışı Nedeniyle Taşımalı Eğitime Ara Verildi

Kofçaz'da Taşımalı Eğitime Ara Verildi

Kırklareli'nin Kofçaz ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime ara verildi. Kofçaz Kaymakamlığı, hava koşullarının olumsuz etkileri ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıkları göz önünde bulundurarak, eğitime ara verilmesini duyurdu.

Kamu Çalışanları İçin İzin Düzenlemesi

Ayrıca, yapılmış olan açıklamada, kamu çalışanı engelli ve hamile personelin de izinli sayılacağı ifade edildi. Bu önlemler, ilçede yaşayanların güvenliği için alınan kararlardan biri olarak öne çıkıyor.

Vize İlçesinde de Eğitime Ara Verildi

Kırklareli'nin Vize ilçesinde de benzer bir durum söz konusu. Kızılağaç ve Kışlacık köylerinde de taşımalı eğitime bugün ara verilmiştir. Eğitimin aksamaması için diğer köylerdeki durumun takip edildiği belirtiliyor.