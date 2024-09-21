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Kök Hücre Bağışçısı Sayısı 1 Milyonu Aştı

TÜRKÖK projesi ile kök hücre bağışçısı sayısı 1 milyonu geçti. Türk Kızılay, bağışçı farkındalığı için çalışmaya devam ediyor.

Yayın Tarihi: 21.09.2024 11:42
Güncelleme Tarihi: 21.09.2024 11:42
Kök Hücre Bağışçısı Sayısı 1 Milyonu Aştı

TÜRKÖK Projesinde Önemli Başarı

Türk Kızılay, Sağlık Bakanlığı ile birlikte yürüttüğü Türkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezi (TÜRKÖK) projesi çerçevesinde kök hücre bağışçı sayısını 1 milyonu aştı.

Bir Milyon 166 Aday

Kurumun yaptığı açıklamaya göre, kök hücre tedavisine ihtiyaç duyan hastalar için aktif kök hücre bağışçı adayı sayısı 1 milyon 166 kişiye ulaştı.

Kök Hücre Nakli ve Hastalıklar

Kök hücre nakli, halk arasında kemik iliği nakli olarak bilinir ve kemik iliği kanserleri, lenfoma gibi çeşitli hastalıkların tedavisinde gereklidir. Ayrıca, kemik iliğinin yeterli çalışmadığı veya immün yetersizlik gibi durumlarda da hayati bir tedavi yöntemidir.

Farkındalık Yaratma Çabaları

Her yıl Eylül ayının üçüncü cumartesi günü, Dünya Kemik İliği Bağışçıları Günü olarak kutlanmakta ve kök hücre nakline ihtiyaç duyan hastalar ile bağışçılar için farkındalık oluşturulmaktadır.

Teşekkür Mesajı

21 Eylül Dünya Kemik İliği Bağışçıları Günü vesilesiyle Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, "Kök hücre bağışı, bazen lösemi hastası bir çocuk veya kalıtsal hastalığı olan bir genç için tek yaşam umudu. Sağlıklı her vatandaşımızı kök hücre bağışı için kan örneği vermeye davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Daha Fazla Bilgi İçin

Kök hücre bağışı hakkında detaylı bilgi almak için www.kanver.org web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

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