Kök Hücre Bağışı Hayat Kurtarıyor: Medipol'de 'Hayat Seninle Güzel' Paneli

Medipol Mega Üniversite Hastanesi ve Türkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezi iş birliğiyle gerçekleştirilen 'Hayat Seninle Güzel' paneli, kök hücre bağışının hayat kurtarıcı önemini gündeme taşıdı. Etkinliğin ikinci gününde düzenlenen bağış organizasyonuyla toplumda farkındalık artırılmaya çalışıldı.

Panelin amacı ve programı

Medipol Sağlık Grubu'nun farkındalık çalışmaları kapsamında, 29 Ekim-4 Kasım Kızılay Haftası boyunca hastanede düzenlenen panele Hematoloji Uzmanı Prof. Dr. Leylagül Kaynar moderatörlük etti. Panelde Doç. Dr. Senem Maral, Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Saffet Beköz, Dr. Öğr. Üyesi Süreyya Yiğit Kaya, Dr. Öğr. Üyesi Olgu Erkin Çınar ve İç Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Amır Hosseın Abedı, kök hücre bağışının klinik uygulamalardaki yeri, donör eşleşme süreçleri ve tedavi başarısına katkılarını anlattı.

Canlı tanıklık: 'Nakil, yeniden hayata uyanış gibi'

Miyelofibrozis lösemi tanısıyla yaklaşık iki yıl önce tedavisine başlandığını belirten İsmail Hekim, "38 yaşındayım, şu anda çok daha iyiyim. Öncesi zorlu bir süreçti ancak nakil bulunduğu andan itibaren her şey değişti. O haberi almak bambaşka bir mutluluktuk. İki yıl önce kök hücre nakli oldum. Bugün burada karşınızdaysam bunu hocalarıma ve vericime borçluyum. Artık hasta değilim, hepiniz benim için çok değerlisiniz" dedi.

Allojenik (donörden) nakil aldığını aktaran Hekim, duygularını şu sözlerle dile getirdi: "Birinin size umut olması anlatılmaz bir his. Nakil sürecinde adeta yeniden doğuyorsunuz. Hayata yeniden uyanmak gibi. O değerlerin kademe kademe yükseldiğini görmek mükemmel bir şey. Hayat kurtarmak tarif edilemez bir duygu." Bağışçılara teşekkür eden Hekim, "Bir insanın yaşama tutunmasına vesile olmak, sorgulamaya bile gerek olmayan bir iyiliktir. Belki de birinin yeniden doğmasına sebep oluyorsunuz. Bu duygunun tarifi yok." ifadelerini kullandı.

Uzmanlar ne dedi?

Prof. Dr. Leylagül Kaynar kök hücre bağışının lösemi ve lenfoma gibi hastalıkların tedavisinde hayati önem taşıdığını vurguladı: "Kök hücre veya kemik iliği nakli, birçok hastamız için yaşam şansını yeniden kazandıran bir tedavi yöntemidir. Aile içinde uygun verici bulunamadığında, gönüllü bağışçılardan alınan kök hücreler bir başka hastanın hayatını kurtarabiliyor."

Prof. Dr. Kaynar ayrıca bağış sürecinin güvenli olduğunu belirterek, "Vericiler beş gün boyunca hazırlık iğneleriyle değerlendirilir ve ardından kan bağışına benzer bir yöntemle kök hücreler toplanır. Bu işlem, vericiye hiçbir sağlık riski oluşturmaz" dedi.

Doç. Dr. Senem Maral ise kök hücre toplama işleminin iki yöntemle yapıldığını anlattı: "Kök hücreyi kemik iliğinden çıkartarak hazırlayabiliyoruz ancak genellikle dolaşan kandan kök hücre toplamayı tercih ediyoruz. Bu yöntem kan bağışına benzer bir süreçtir."

Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Saffet Beköz bağışın güvenliği üzerine şu bilgileri verdi: "Donör olmanız için öncelikle kapsamlı bir sağlık muayenesinden geçmeniz gerekiyor. Bu aşamada uygunluk belirlendikten sonra süreç güvenli şekilde devam ediyor. Kök hücre bağışı sonrasında kısa veya uzun vadede herhangi bir rahatsızlık yaşanmamaktadır. Sağlık kaybı söz konusu değildir."

Dr. Öğr. Üyesi Süreyya Yiğit Kaya genç yaşta bağışın etkinliğine dikkat çekti ve gönüllülüğün önemini vurguladı: "Kök hücre bağışında en temel kriter, kişinin genel sağlık durumunun uygun olmasıdır. Sağlıklı bir birey olarak bağışçı olduğunuzda, bir başkasının hayatına dokunabilirsiniz."

Dr. Öğr. Üyesi Olgu Erkin Çınar ise nakillerin zamanlamasının kritik olduğuna işaret ederek, doku uygunluğunun kişiden kişiye değiştiğini ve çok sayıda verici adayının uygun eşleşmeyi bulmada fark yarattığını belirtti.

Uzm. Dr. Amır Hosseın Abedı nakilin hastaların yaşam kalitesini nasıl yükselttiğini özetledi: "Uzun yıllar yoğun ağrılar çeken hastalarımız, nakil sonrasında sağlığına kavuşuyor. 'Artık hasta değilsiniz' demek, onlar için yeni bir hayatın başlangıcı oluyor."

Bağışta bilinçlenme ve Kızılay çalışmaları

Avrupa Bölge Kan Merkezi Kök Hücre Birim Sorumlusu Biyolog Nesrin Gürsul Akdağ, Türkiye'de 10 yıl önce Sağlık Bakanlığı-Kızılay iş birliğiyle kurulan Kemik İliği Bankası hakkında bilgi verdi. Akdağ, amaçlarının bilgilendirilmiş kök hücre bağışçısı kazanımı olduğunu belirtti: "Eşleşme gerçekleştiğinde süreci yürütüp nakil aşamasına getiriyor, bağışçıdan alınan kök hücrelerin hastaya ulaştırılmasını sağlıyoruz."

Akdağ, "Öne Çık, Hayat Kurtar" sloganıyla Kızılay'ın mobil ekiplerine ve sabit noktalarına çağrı yaptıklarını söyledi ve bankada 1 milyon 200 bini aşkın bağışçı bulunduğunu, bu sayıyı artırmak için çalışmaların sürdüğünü ekledi.

Sonuç olarak, panel ve bağış organizasyonu kök hücre bağışının güvenli, etkili ve hayat kurtarıcı bir yöntem olduğunu vurguladı; toplumun bilinçlendirilmesi ve daha fazla gönüllü bağışçıya ulaşılması hedeflendi.

(SOLDAN SAĞA) İSMAİL HEKİM, LEYLAGÜL KAYNAR, SENEM MARAL