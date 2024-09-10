Kökpar Oyunu 5. Dünya Göçebe Oyunları'nda Yoğun İlgiyle Karşılandı

Kökpar Oyunu, Dünya Göçebe Oyunları'nda Öne Çıktı

Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen 5. Dünya Göçebe Oyunları, geleneksel sporlara olan ilginin boyutunu gözler önüne seriyor. Bu yıl en çok ilgi gören oyunlardan biri de Kökpar oldu. Kökpar, Türkiye'de "Oğlak Kapmaca" olarak bilinirken, Kırgızistan'da ise "Kökbörü" olarak adlandırılıyor.

Türk Takımı da Gösterdi

Türkiye'nin Kökpar takımının da mücadele ettiği organizasyonda, bu geleneksel savaş oyunu büyük bir izleyici kitlesine hitap ediyor. 5. Dünya Göçebe Oyunları kapsamında düzenlenen etkinlikler arasında dövüş sanatları, okçuluk ve daha birçok geleneksel spor dalı yer alıyor. Yaklaşık 90 ülkeden 2 binden fazla sporcu bu etkinlikte yer alıyor.

Oyunlar ve Ziyaretçi Beklentisi

Astana'daki etkinliklerin, 100 binden fazla turist tarafından ziyaret edilmesi bekleniyor. Bu organizasyon, daha önceki uygulamalarda olduğu gibi geleneksel sporların olimpiyatları olarak iki yılda bir düzenleniyor. 13 Eylül tarihine kadar "Ulu Dala Dübiri" (Büyük Bozkırda Buluşma) sloganıyla devam edecek.

Dijital Proje: Geleceğin Dijital Harmonisi

5. Dünya Göçebe Oyunları boyunca, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla oluşturulan "Geleceğin Dijital Harmonisi" projesi de büyük ilgi görüyor. Katılımcılar, geleneksel sporların dijital sanatlarla buluşması ve kültürel mirasın gelecekle kucaklaşması konularında yoğun ilgi gösteriyor. Proje, 13 Eylül'e kadar Astana'da ziyaretçilere açık olacak.

Kazakistan'daki 5. Dünya Göçebe Oyunları'nda en eski savaş oyunu kabul edilen "Kökpar", "Kökbörü" ve "Oğlak Kapmaca" olarak bilinen spora seyirciler yoğun ilgi gösterdi. Oyunların düzenlendiği başkent Astana'da etkinlik kapsamında başta at üstünde oynanan oyunlar olmak üzere geleneksel entelektüel oyunlar, dövüş sanatları, okçuluk, kuş avcılığının da yer aldığı 21 geleneksel spor dalında müsabakalar yapılıyor.

Kazakistan'daki 5. Dünya Göçebe Oyunları'nda en eski savaş oyunu kabul edilen "Kökpar", "Kökbörü" ve "Oğlak Kapmaca" olarak bilinen spora seyirciler yoğun ilgi gösterdi. Oyunların düzenlendiği başkent Astana'da etkinlik kapsamında başta at üstünde oynanan oyunlar olmak üzere geleneksel entelektüel oyunlar, dövüş sanatları, okçuluk, kuş avcılığının da yer aldığı 21 geleneksel spor dalında müsabakalar yapılıyor.

Kazakistan'daki 5. Dünya Göçebe Oyunları'nda en eski savaş oyunu kabul edilen "Kökpar", "Kökbörü" ve "Oğlak Kapmaca" olarak bilinen spora seyirciler yoğun ilgi gösterdi. Oyunların düzenlendiği başkent Astana'da etkinlik kapsamında başta at üstünde oynanan oyunlar olmak üzere geleneksel entelektüel oyunlar, dövüş sanatları, okçuluk, kuş avcılığının da yer aldığı 21 geleneksel spor dalında müsabakalar yapılıyor.

Kazakistan'daki 5. Dünya Göçebe Oyunları'nda en eski savaş oyunu kabul edilen "Kökpar", "Kökbörü" ve "Oğlak Kapmaca" olarak bilinen spora seyirciler yoğun ilgi gösterdi. Oyunların düzenlendiği başkent Astana'da etkinlik kapsamında başta at üstünde oynanan oyunlar olmak üzere geleneksel entelektüel oyunlar, dövüş sanatları, okçuluk, kuş avcılığının da yer aldığı 21 geleneksel spor dalında müsabakalar yapılıyor.

Kazakistan'daki 5. Dünya Göçebe Oyunları'nda en eski savaş oyunu kabul edilen "Kökpar", "Kökbörü" ve "Oğlak Kapmaca" olarak bilinen spora seyirciler yoğun ilgi gösterdi. Oyunların düzenlendiği başkent Astana'da etkinlik kapsamında başta at üstünde oynanan oyunlar olmak üzere geleneksel entelektüel oyunlar, dövüş sanatları, okçuluk, kuş avcılığının da yer aldığı 21 geleneksel spor dalında müsabakalar yapılıyor.

Kazakistan'daki 5. Dünya Göçebe Oyunları'nda en eski savaş oyunu kabul edilen "Kökpar", "Kökbörü" ve "Oğlak Kapmaca" olarak bilinen spora seyirciler yoğun ilgi gösterdi. Oyunların düzenlendiği başkent Astana'da etkinlik kapsamında başta at üstünde oynanan oyunlar olmak üzere geleneksel entelektüel oyunlar, dövüş sanatları, okçuluk, kuş avcılığının da yer aldığı 21 geleneksel spor dalında müsabakalar yapılıyor.

Kazakistan'daki 5. Dünya Göçebe Oyunları'nda en eski savaş oyunu kabul edilen "Kökpar", "Kökbörü" ve "Oğlak Kapmaca" olarak bilinen spora seyirciler yoğun ilgi gösterdi. Oyunların düzenlendiği başkent Astana'da etkinlik kapsamında başta at üstünde oynanan oyunlar olmak üzere geleneksel entelektüel oyunlar, dövüş sanatları, okçuluk, kuş avcılığının da yer aldığı 21 geleneksel spor dalında müsabakalar yapılıyor.

Kazakistan'daki 5. Dünya Göçebe Oyunları'nda en eski savaş oyunu kabul edilen "Kökpar", "Kökbörü" ve "Oğlak Kapmaca" olarak bilinen spora seyirciler yoğun ilgi gösterdi. Oyunların düzenlendiği başkent Astana'da etkinlik kapsamında başta at üstünde oynanan oyunlar olmak üzere geleneksel entelektüel oyunlar, dövüş sanatları, okçuluk, kuş avcılığının da yer aldığı 21 geleneksel spor dalında müsabakalar yapılıyor.

Kazakistan'daki 5. Dünya Göçebe Oyunları'nda en eski savaş oyunu kabul edilen "Kökpar", "Kökbörü" ve "Oğlak Kapmaca" olarak bilinen spora seyirciler yoğun ilgi gösterdi. Oyunların düzenlendiği başkent Astana'da etkinlik kapsamında başta at üstünde oynanan oyunlar olmak üzere geleneksel entelektüel oyunlar, dövüş sanatları, okçuluk, kuş avcılığının da yer aldığı 21 geleneksel spor dalında müsabakalar yapılıyor.

Kazakistan'daki 5. Dünya Göçebe Oyunları'nda en eski savaş oyunu kabul edilen "Kökpar", "Kökbörü" ve "Oğlak Kapmaca" olarak bilinen spora seyirciler yoğun ilgi gösterdi. Oyunların düzenlendiği başkent Astana'da etkinlik kapsamında başta at üstünde oynanan oyunlar olmak üzere geleneksel entelektüel oyunlar, dövüş sanatları, okçuluk, kuş avcılığının da yer aldığı 21 geleneksel spor dalında müsabakalar yapılıyor.

Kazakistan'daki 5. Dünya Göçebe Oyunları'nda en eski savaş oyunu kabul edilen "Kökpar", "Kökbörü" ve "Oğlak Kapmaca" olarak bilinen spora seyirciler yoğun ilgi gösterdi. Oyunların düzenlendiği başkent Astana'da etkinlik kapsamında başta at üstünde oynanan oyunlar olmak üzere geleneksel entelektüel oyunlar, dövüş sanatları, okçuluk, kuş avcılığının da yer aldığı 21 geleneksel spor dalında müsabakalar yapılıyor.

Kazakistan'daki 5. Dünya Göçebe Oyunları'nda en eski savaş oyunu kabul edilen "Kökpar", "Kökbörü" ve "Oğlak Kapmaca" olarak bilinen spora seyirciler yoğun ilgi gösterdi. Oyunların düzenlendiği başkent Astana'da etkinlik kapsamında başta at üstünde oynanan oyunlar olmak üzere geleneksel entelektüel oyunlar, dövüş sanatları, okçuluk, kuş avcılığının da yer aldığı 21 geleneksel spor dalında müsabakalar yapılıyor.

Kazakistan'daki 5. Dünya Göçebe Oyunları'nda en eski savaş oyunu kabul edilen "Kökpar", "Kökbörü" ve "Oğlak Kapmaca" olarak bilinen spora seyirciler yoğun ilgi gösterdi. Oyunların düzenlendiği başkent Astana'da etkinlik kapsamında başta at üstünde oynanan oyunlar olmak üzere geleneksel entelektüel oyunlar, dövüş sanatları, okçuluk, kuş avcılığının da yer aldığı 21 geleneksel spor dalında müsabakalar yapılıyor.

Kazakistan'daki 5. Dünya Göçebe Oyunları'nda en eski savaş oyunu kabul edilen "Kökpar", "Kökbörü" ve "Oğlak Kapmaca" olarak bilinen spora seyirciler yoğun ilgi gösterdi. Oyunların düzenlendiği başkent Astana'da etkinlik kapsamında başta at üstünde oynanan oyunlar olmak üzere geleneksel entelektüel oyunlar, dövüş sanatları, okçuluk, kuş avcılığının da yer aldığı 21 geleneksel spor dalında müsabakalar yapılıyor.

Kazakistan'daki 5. Dünya Göçebe Oyunları'nda en eski savaş oyunu kabul edilen "Kökpar", "Kökbörü" ve "Oğlak Kapmaca" olarak bilinen spora seyirciler yoğun ilgi gösterdi. Oyunların düzenlendiği başkent Astana'da etkinlik kapsamında başta at üstünde oynanan oyunlar olmak üzere geleneksel entelektüel oyunlar, dövüş sanatları, okçuluk, kuş avcılığının da yer aldığı 21 geleneksel spor dalında müsabakalar yapılıyor.

Kazakistan'daki 5. Dünya Göçebe Oyunları'nda en eski savaş oyunu kabul edilen "Kökpar", "Kökbörü" ve "Oğlak Kapmaca" olarak bilinen spora seyirciler yoğun ilgi gösterdi. Oyunların düzenlendiği başkent Astana'da etkinlik kapsamında başta at üstünde oynanan oyunlar olmak üzere geleneksel entelektüel oyunlar, dövüş sanatları, okçuluk, kuş avcılığının da yer aldığı 21 geleneksel spor dalında müsabakalar yapılıyor.

Kazakistan'daki 5. Dünya Göçebe Oyunları'nda en eski savaş oyunu kabul edilen "Kökpar", "Kökbörü" ve "Oğlak Kapmaca" olarak bilinen spora seyirciler yoğun ilgi gösterdi. Oyunların düzenlendiği başkent Astana'da etkinlik kapsamında başta at üstünde oynanan oyunlar olmak üzere geleneksel entelektüel oyunlar, dövüş sanatları, okçuluk, kuş avcılığının da yer aldığı 21 geleneksel spor dalında müsabakalar yapılıyor.