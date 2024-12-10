DOLAR
34,84 -0,07%
EURO
36,71 0,15%
ALTIN
2.983,36 -0,26%
BITCOIN
3.389.319,46 -0,76%

Koleksiyoner Bekir Cantemir: "Yaşatarak Korumanın Hukukunu İnşa Etmeliyiz"

Koleksiyoner Bekir Cantemir, Türkiye'nin kültürel mirasını koruma ve yaşatma üzerine önemli açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 10.12.2024 11:26
Güncelleme Tarihi: 10.12.2024 11:38
Koleksiyoner Bekir Cantemir: "Yaşatarak Korumanın Hukukunu İnşa Etmeliyiz"

Koleksiyoner Bekir Cantemir, Kültür Mirasını Yaşatmanın Önemi Üzerine Konuştu

Yeni Sanat Vakfı Müdürü ve koleksiyoner Bekir Cantemir, Türkiye'deki sanat piyasası ve kültürel mirasın korunması konularında dikkat çekici değerlendirmelerde bulundu. Cantemir, 2023 yılında Sotheby's'den 428 milyon dolarlık alım yapılmasının Türkiye'de ciddi bir sanat ekonomisi olduğunu gösterdiğini vurguladı.

Yaşatma ve Koruma Sistematiği

Cantemir, Türkiye'de 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa değinerek, mevcut koruma sisteminin yaşatma odaklı olmadığını ifade etti. "Korumak üzerine kurulu ama yaşatmaya kurulu değil" diyen Cantemir, birçok müzenin envanterinin yenilendiğini ancak bu konuda hala önemli sorunların var olduğunu belirtti.

Koleksiyonerliğin Rolü

Koleksiyonerliğin, eserleri toplama ve kamuya yararlı hale getirmede büyük öneme sahip olduğunu aktaran Cantemir, bu işin akademik ve psikolojik yönlerine de vurgu yaptı. "Koleksiyoner eserleri ihtiyaç duyulan bakış açısıyla paylaşır ve kamuya yararlı hale getirir" diyerek, yerel eserlerin korunmasını ve yaşatılmasını teşvik etmek adına kalıcı sistemlerin oluşturulması gerektiğini savundu.

Provenans Sistemi Gereksinimi

Türkiye'de sanat eserlerinin kökenini takip eden bir provenans sisteminin bulunmadığını belirten Cantemir, bunun oluşturulmasının önemini vurguladı. Yurt dışında uygulanan blockchain yönteminin, eserlerin orijinalliğini kaydetmekte etkili olduğunu ifade etti. Cantemir, "Bu sistemle eserlerin orijinalliği kayıt altına alınarak, hem finansal hem de kültürel değerlerimiz güvence altına alınabilir" dedi.

Sonuç ve Çözüm Önerileri

Son olarak, Cantemir, kültürel mirasın korunması adına yapılan düzenlemelerin ve işbirliklerinin önemine dikkat çekti. Korumak kadar yaşatarak koruma hukuku inşa edilmesi gerektiğini vurgulayan Cantemir, herkesin bu konudaki ortak bir zeminde buluşarak, eserlerin korunması ve yaşatılması gerektiğini söyledi.

Yeni Sanat Vakfı Müdürü ve koleksiyoner Bekir Cantemir, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Yeni Sanat Vakfı Müdürü ve koleksiyoner Bekir Cantemir, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Yeni Sanat Vakfı Müdürü ve koleksiyoner Bekir Cantemir, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Yeni Sanat Vakfı Müdürü ve koleksiyoner Bekir Cantemir, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

İLGİLİ HABERLER

Annelere Erken Emeklilik Müjdesi: 6 Yıl Erken Emeklilik Fırsatı

Devletin 72.000 TL BES Desteği İçin Son Günler!

A101'de 6 Gün Sürecek Dev İndirim: 249 TL'den 119 TL'ye düştü

Emeklilere Promosyonda Rekor Ödeme: 21.000 TL!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bakan Işıkhan, İş Gücü İstatistiklerini Değerlendirdi: İstihdam Oranı Rekor Kırdı!
2
Antalya'da 90 Yıl Sonra Kahve Bitkisi Yetiştiriliyor
3
Köstence Sanat Müzesi Türkçe Dilinde Ziyarete Açıldı
4
Malezya Korvet Projesinin Sac Kesim Töreni Gerçekleştirildi
5
Kasımda Limanlarda Elleçlenen Yük Miktarı Yüzde 13,7 Arttı
6
Sultanbeyli'de Otomobille Çarpışan Motosiklet Sürücüsü Yaralandı
7
21 Yıl Sonra Türkiye'ye Kavuşan Mehmet Ertürk'ün Duygusal Buluşması

10 Aralık 2024 Günlük Burç Yorumları: Enerji ve Yenilik Dolu Bir Gün

Soğuk Hava ve Kar Yağışı Türkiye'yi Etkileyecek!

Devletin 72.000 TL BES Desteği İçin Son Günler!

Ehliyet Alma Yaşı 16'ya Düşürüldü! Resmi Gazete'deki Değişiklikler

Chery'den 0 Faizli Kredi İmkanı ile TIGGO8 PRO MAX Satışı Başladı

Emeklilere Promosyonda Rekor Ödeme: 21.000 TL!

Asgari Ücret Görüşmeleri Başlıyor: Emekli Maaşları Yüzde 50 Düşük

Annelere Erken Emeklilik Müjdesi: 6 Yıl Erken Emeklilik Fırsatı

Sednaya Hapishanesi'nde İşkence Yöntemleri: Kurbanların Tanıklıkları

Asgari Ücrete Refah Payı Müjdesi: Çalışanları Sevindirecek Açıklamalar

A101'de 6 Gün Sürecek Dev İndirim: 249 TL'den 119 TL'ye düştü

Banka Mevduatlarında Devlet Garantisi Artıyor: 950 Bin TL'ye Kadar Güvence