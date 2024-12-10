Koleksiyoner Bekir Cantemir: "Yaşatarak Korumanın Hukukunu İnşa Etmeliyiz"

Koleksiyoner Bekir Cantemir, Kültür Mirasını Yaşatmanın Önemi Üzerine Konuştu

Yeni Sanat Vakfı Müdürü ve koleksiyoner Bekir Cantemir, Türkiye'deki sanat piyasası ve kültürel mirasın korunması konularında dikkat çekici değerlendirmelerde bulundu. Cantemir, 2023 yılında Sotheby's'den 428 milyon dolarlık alım yapılmasının Türkiye'de ciddi bir sanat ekonomisi olduğunu gösterdiğini vurguladı.

Yaşatma ve Koruma Sistematiği

Cantemir, Türkiye'de 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa değinerek, mevcut koruma sisteminin yaşatma odaklı olmadığını ifade etti. "Korumak üzerine kurulu ama yaşatmaya kurulu değil" diyen Cantemir, birçok müzenin envanterinin yenilendiğini ancak bu konuda hala önemli sorunların var olduğunu belirtti.

Koleksiyonerliğin Rolü

Koleksiyonerliğin, eserleri toplama ve kamuya yararlı hale getirmede büyük öneme sahip olduğunu aktaran Cantemir, bu işin akademik ve psikolojik yönlerine de vurgu yaptı. "Koleksiyoner eserleri ihtiyaç duyulan bakış açısıyla paylaşır ve kamuya yararlı hale getirir" diyerek, yerel eserlerin korunmasını ve yaşatılmasını teşvik etmek adına kalıcı sistemlerin oluşturulması gerektiğini savundu.

Provenans Sistemi Gereksinimi

Türkiye'de sanat eserlerinin kökenini takip eden bir provenans sisteminin bulunmadığını belirten Cantemir, bunun oluşturulmasının önemini vurguladı. Yurt dışında uygulanan blockchain yönteminin, eserlerin orijinalliğini kaydetmekte etkili olduğunu ifade etti. Cantemir, "Bu sistemle eserlerin orijinalliği kayıt altına alınarak, hem finansal hem de kültürel değerlerimiz güvence altına alınabilir" dedi.

Sonuç ve Çözüm Önerileri

Son olarak, Cantemir, kültürel mirasın korunması adına yapılan düzenlemelerin ve işbirliklerinin önemine dikkat çekti. Korumak kadar yaşatarak koruma hukuku inşa edilmesi gerektiğini vurgulayan Cantemir, herkesin bu konudaki ortak bir zeminde buluşarak, eserlerin korunması ve yaşatılması gerektiğini söyledi.

Yeni Sanat Vakfı Müdürü ve koleksiyoner Bekir Cantemir, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Yeni Sanat Vakfı Müdürü ve koleksiyoner Bekir Cantemir, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.