Köln'de AKİB Yatırım Forumu: Kayserili İş Dünyası Avrupa'da Buluştu

Avrupa Kayserili İşverenler Birliği (AKİB) tarafından düzenlenen ’İş Dünyası Buluşması ve Yatırım Forumu’, Köln’de geniş katılımla gerçekleştirildi.

Programa AK Parti Kayseri Milletvekili Dr. Murat Cahit Cıngı, Köln Başkonsolosu Hüseyin Kantem Al, Essen Başkonsolosluğu Muavin Konsolosu Nurullah Ayvaz, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ataşesi Hasan Işık, Eğitim Ataşesi Sabri Yolcu ile Avrupa’nın dört bir yanından gelen Kayserili iş insanları ve sivil toplum temsilcileri katıldı. Etkinliğin moderatörlüğünü AKİB Genel Sekreteri Halil İbrahim Korkmaz üstlendi; program saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.

Dr. Murat Cahit Cıngı konuşmasında Avrupa’daki Türk toplumunun gelişimi, ekonomik gücü ve Kayserili iş insanlarının öncü rolüne vurgu yaptı. Cıngı, "60 yılı aşkın bir süredir Avrupa’da yaşayan vatandaşlarımız artık üçüncü kuşağa ulaşmış, köklü ve güçlü bir topluluk haline gelmiştir. Bugün Avrupa’da Türk toplumu sadece iş gücü değil, bilgi, sermaye ve kültür üretmektedir" dedi.

Dr. Cıngı, son 20 yılda Türkiye’nin diaspora politikalarındaki dönüşüme değinerek, "Cumhurbaşkanımızın vizyonuyla konsolosluk ağlarımız güçlendi, ataşeliklerimiz aktif hale geldi. AKİB gibi kurumlar da bu yeni dönemin en güçlü sivil ayağıdır" ifadelerini kullandı. Konuşmasını, "Burada kazandığınız tecrübeyi, Alman disiplini ve üretim kültürünü Türkiye’ye taşıyın. Biz sizlerden sadece yatırım değil, bilgi ve teknoloji transferi de bekliyoruz. Türkiye’nin kalkınmasında sizlerin katkısı artık bir tercih değil, bir zorunluluktur" sözleriyle tamamladı.

AKİB Başkanı Ali Hızar: "Gurbete ezilmeye değil, iz bırakmaya geldik"

AKİB Kurucu Genel Başkanı Ali Hızar ise duygusal ve vizyoner bir hitap yaptı: "Babalarımız, dedelerimiz ceplerinde servet değil, onur ve emek getirdiler. Gurbete ezilmeye değil, iz bırakmaya geldiler". Hızar, AKİB’in bir dernekten öte bir dava ve gönül hareketi olduğunu vurgulayarak, "Avrupa’daki 400 bin Kayserilinin sesi olarak başladık, ama hedefimiz 7,2 milyon Avrupalı Türk’ün sesi olmaktır" dedi.

Toplantıda Türkiye’den gelen uzmanlar tarafından Kayseri’de yapılacak yatırımlar, devletin sunduğu hibe, destek, teşvik ve vergi muafiyetleri hakkında kapsamlı bilgilendirme yapıldı. Katılımcıların soruları yanıtlandı; yatırım süreçleri ve iş birliği imkanları detaylı şekilde ele alındı.

Etkinlik, Avrupa’daki Kayserili iş insanlarının yatırım, dayanışma ve ortak gelecek vizyonunu güçlendiren tarihi bir buluşma olarak değerlendirildi.

