Köln'de Aşırı Sağcı AfD'ye Protesto

Almanya'nın Köln kentinde, Müslüman ve yabancı karşıtlığıyla bilinen Almanya için Alternatif (AfD) partisi organize edilen protestolarla karşılaştı. 23 Şubat'taki federal seçimler için AfD'nin Köln adayının belirleneceği toplantı öncesinde, Chorweiler semtinde toplanan yaklaşık 600 protestocu, partinin politikalarını kınadı.

Açıklamalar ve Sloganlar

Protestocular, "Naziler dışarı", "Kahrolsun faşizm" ve "Tüm Köln AfD'den nefret ediyor" gibi sloganlar atarak, AfD'nin aşırı sağ görüşlerini eleştiren dövizler taşıdı. Göstericiler, toplantının yapılacağı salona giden yolları kapatarak etkinliğin katılımını engellemeye çalıştı; ancak polis bu duruma müdahale etti.

AfD'nin Aşırı Sağ Değerlendirmesi

Alman İç İstihbarat Teşkilatı, AfD'yi 2021 yılından bu yana aşırı sağcı bir parti olarak değerlendirmektedir. Bu durum, partinin toplumda yarattığı bölünmelere bir kez daha dikkat çekti.