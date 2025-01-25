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Köln'de Binlerce Kişi Aşırı Sağa Karşı Gösteri Düzenledi

Köln'de düzenlenen protesto gösterisine 20 bin kişi katılarak aşırı sağa karşı seslerini yükseltti.

Yayın Tarihi: 25.01.2025 18:47
Güncelleme Tarihi: 25.01.2025 18:47
Köln'de Binlerce Kişi Aşırı Sağa Karşı Gösteri Düzenledi

Binlerce Kişi Aşırı Sağa Karşı Köln'de Bir Araya Geldi

Almanya’nın Kuzey-Ren Vestfalya eyaletinin Köln kentinde, aşırı sağa karşı büyük bir protesto gerçekleşti. "Köln geçit vermiyor" inisiyatifi tarafından düzenlenen etkinliğe, çeşitli parti, dernek ve sendikalardan katılımlar ile binlerce kişi toplandı.

"Demokrasi için Ses Çıkarın" Sloganı

Protesto, "12’ye 5 var. Demokrasi için ses çıkarın" sloganıyla gerçekleştirildi. Etkinlik için Heumarkt Meydanı’nda toplanan kalabalık, yürüyüşe çıktı ve kendi hakları için mücadele etti. Alman basınına göre, gösteriye 20 binden fazla kişi katıldı.

Aşırı Sağ Tehditi Hakkında Uyarılar

Gösterinin organizasyonunu üstlenen inisiyatif, aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisinin ülke siyasetinde daha fazla etki kazanma riski olduğuna dikkat çekti. Açıklamada, "23 Şubat’ta yapılacak genel seçimlerde çok şey tehlikede" ifadesi yer aldı.

Köln'deki Tepkiler

Etkinlikte, Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerine ve bu partilerin başbakan adayı Friedrich Merz’e karşı da tepkiler yükseldi. Hükümetin göç politikalarını sertleştirme çabaları, katılımcılar arasında tartışmalara neden oldu.

Ülke Genelinde Gösteriler Devam Ediyor

Protestolar yalnızca Köln ile sınırlı kalmadı; Aschaffenburg ve Halle gibi diğer şehirlerde de aşırı sağa karşı gösteriler düzenlendiği bildirildi. Bu gösteriler, Almanya genelindeki siyasi iklimin giderek daha fazla tartışmalı hale geldiğinin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

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