Köln'de Christoph Daum İçin Anma Töreni Düzenlendi

Christoph Daum İçin Köln'de Tören Düzenlendi

Alman futbolunun önemli figürlerinden biri olan Christoph Daum için Almanya'nın Köln kentinde anlamlı bir cenaze töreni gerçekleştirildi. Daum, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Bursaspor gibi kulüplerdeki çalışmalarıyla tanınmış bir teknik direktördü. 25 Ağustos'ta hayatını kaybeden Daum'un anısına düzenlenen bu etkinlikte, Türk ve Alman spor camiasından birçok ünlü isim bulundu.

Spordan Siyasete, Herkes Onu Andı

Tören, FC Köln takımının Rhein Energie Stadyumu'nda yapıldı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Daum'un ailesine başsağlığı dileyerek, "Bu zor dönemde size sabır ve güç diliyorum. O büyük bir liderdi, pek çok kalbe dokunan muhteşem bir insandı." şeklinde konuştu.

Beşiktaş Genel Sekreteri Kaan Şakul ise, "O, saha içinde ve dışında birçok kalbe dokunan harika bir insandı. Huzur içinde yatın Bay Daum. Seni özleyeceğiz ama asla unutmayacağız." dedi.

Duygusal Anlar ve Anılar

Taziyelerin yanı sıra, Daum'un hayatını ve kariyerini anlatan fotoğraf ve video gösterimleri ile duygusal anlar yaşandı. Tören sırasında, Türk şef ve besteci Betin Güneş yönetimindeki orkestra, Daum'un Türk dostluğunu vurgulamak amacıyla "Bir başkadır benim memleketim" şarkısını seslendirdi.

Akciğer rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören Daum, 70 yaşında hayata gözlerini yumdu. Onun anısına düzenlenen bu cenaze töreni, spor dünyasında unutulmaz izler bıraktı.