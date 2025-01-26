Köln'de 'Gelenekten Geleceğe Türk İslam Sanatları' Sergisi Açıldı

Almanya'da Türk İslam Sanatları Sergisi

Almanya'nın Köln kentinde genel merkezi bulunan Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB), 'Gelenekten Geleceğe Türk İslam Sanatları' sergisini kapılarını açtı. Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) organizasyonuyla düzenlenen bu sergi, Türk kültürünün zengin mirasını tanıtmayı hedefliyor.

Açılış Töreni

Açılış etkinliği, kurdele kesimi ve Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. DİTİB Genel Başkanı Muharrem Kuzey, organizasyon sırasında yaptığı konuşmada, DİTİB Merkez Camimizin iki minaresinin hattatların kullandıkları kamış kalem şeklinde tasarlandığını belirterek, bu durumun camilerin birer ilim, kültür ve sanat merkezi olduğunu vurguladı.

İslam'ın Barış Mesajı

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Huriye Martı, Avrupa başta olmak üzere dünyada İslam'ı kötülemek amacıyla yapılan karalama kampanyalarını reddettiklerini kaydederek, “İslam'ın barış ve güzellik dini olduğunu vurgulayan bu tür sergilerin önemine” dikkat çekti.

Sanatın Derin Anlamı

TDV Kadın, Aile ve Gönüllülük Hizmetleri Müdürü Hatice Kahyaoğlu, İslam sanatının derin bir anlam taşıdığını ve saygı ile sevginin ifadesi olduğunu ifade etti. Aynı zamanda, Türk İslam sanatının Cenabıhakk'ın esmayıhüsnasından ilham aldığını belirtti.

Kültür Merkezi Olarak DİTİB

Türkiye'nin Köln Başkonsolosu Hüseyin Kantem Al, DİTİB Merkez Camisinin ibadet yeri olmasının yanı sıra modern mimarisiyle geleneksel İslam sanatını buluşturan önemli bir kültür merkezi olduğunu dile getirdi. Al, “Gelenekten geleceğe uzanan bu köprüde sanatın birleştirici gücünü hep birlikte hissedeceğiz” ifadelerini kullandı.

Sergideki Eserler ve Etkinlikler

Sergide, hüsnühat, ebru, tezhip ve çini sanatından oluşan toplam 70 eser sergileniyor. Etkinlikler çerçevesinde, ziyaretçiler geleneksel sanat atölyelerinden konferanslara kadar birçok farklı etkinliğe katılma fırsatı buldu. Ebru sanatçısı Ahmet Mahmut Peşteli ile hat sanatçısı Ruhan Öz, sergi kapsamında yaptıkları sunumlarla katılımcılara bilgiler verdi.

Sergi 29 Ocak'a kadar ziyaret edilebilir.

Almanya'nın Köln kentinde genel merkezi bulunan Diyanet İşleri Türk İslam Birliğinde (DİTİB), "Gelenekten Geleceğe Türk İslam Sanatları" sergisi açıldı. Sergini açılış programına, DİTİB Genel Başkanı Muharrem Kuzey (sağda), Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Huriye Martı (ortada), Türkiye'nin Köln Başkonsolosu Hüseyin Kantem Al (sol 3) katıldı.