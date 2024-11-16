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Köln'de İrşad Çalıştayı: İslam'ın Temel Mesajı Vurgulandı

Köln'de düzenlenen İrşad Çalıştayı'nda, İslam’ın temel mesajları ve etkili iletişim yöntemleri ele alındı.

Yayın Tarihi: 16.11.2024 22:40
Güncelleme Tarihi: 16.11.2024 22:43
Köln'de İrşad Çalıştayı: İslam'ın Temel Mesajı Vurgulandı

Köln'de İrşad Çalıştayı Gerçekleşti

Almanya'nın Köln kentinde düzenlenen İrşad Çalıştayı'nda, vaaz ve hutbelerde İslam'ın temel mesaj ve hakikat anlayışının merkeze alındığı bir anlatım dilinin kullanılmasının önemi vurgulandı.

Çalıştayın Teması

İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) İrşad Başkanlığı ile Almanya İslam Konseyi ve Menar İslam Araştırmaları Enstitüsü tarafından gerçekleştirilen çalıştay, "Çoğunluk Toplumunda Dini Söylem" teması ile yapıldı. Çalıştayda, önemli konuşmacılar arasında İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Tekin, Sabahattin Zaim Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kadir Canatan, Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zübeyir Nişancı ve yazar Nazife Şişman yer aldı.

Dinin Anlaşılması ve İletişimi

Prof. Dr. Tekin, dinin insan hayatına, evrene ve eşyaya dair en kapsamlı bakış açısını ifade ettiğini belirterek, bunun sadece bir kurallar manzumesi olmadığını vurguladı. Ayrıca, dinin anlatımında tenzihi, teşbihi ve sembolik dil gibi dilsel sanatların kullanılmasının önemine değindi ve din dilinin inşa edici bir niteliğe sahip olması gerektiğini kaydetti.

Dini Hitabın Etkisi

Doç. Dr. Nişancı, dini hitabın şeklinin ve mahiyetinin Müslümanları etkilediğini belirtti. Hz. Musa ile Firavun arasındaki iletişimi Kur'an-ı Kerim'deki örneklerle anlattı. Dini hitabın bireyler üzerindeki etkisine vurgu yapan Prof. Dr. Canatan, kullanılan dilin duygusal ikna yöntemlerine dayandığını ve herkesin anlayabileceği dil ve sembollerle ifade edilmesinin gerektiğini ifade etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Almanya'nın Köln kentinde düzenlenen "İrşad Çalıştayı"nda, vaaz ve hutbelerde İslam'ın temel mesaj...

Almanya'nın Köln kentinde düzenlenen "İrşad Çalıştayı"nda, vaaz ve hutbelerde İslam'ın temel mesaj ve hakikat anlayışının merkeze alındığı bir anlatım dilinin kullanılmasının önemi vurgulandı. İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) İrşad Başkanlığı ile Almanya İslam Konseyi ve Menar İslam Araştırmaları Enstitüsünün birlikte düzenlediği "Çoğunluk Toplumunda Dini Söylem" temalı çalıştayda, İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Tekin, Sabahattin Zaim Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kadir Canatan, Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zübeyir Nişancı ve yazar Nazife Şişman konuşmacı olarak yer aldı.

Almanya'nın Köln kentinde düzenlenen "İrşad Çalıştayı"nda, vaaz ve hutbelerde İslam'ın temel mesaj...

Almanya'nın Köln kentinde düzenlenen "İrşad Çalıştayı"nda, vaaz ve hutbelerde İslam'ın temel mesaj ve hakikat anlayışının merkeze alındığı bir anlatım dilinin kullanılmasının önemi vurgulandı. İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) İrşad Başkanlığı ile Almanya İslam Konseyi ve Menar İslam Araştırmaları Enstitüsünün birlikte düzenlediği "Çoğunluk Toplumunda Dini Söylem" temalı çalıştayda, İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Tekin, Sabahattin Zaim Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kadir Canatan, Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zübeyir Nişancı ve yazar Nazife Şişman konuşmacı olarak yer aldı.

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