Köln'de Kafede Patlama: İki Yaralı

Köln'de Kafede Belirsiz Patlama

Almanya'nın Köln kentinde, Longericher Caddesi üzerinde bulunan bir kafede, 10 gün içerisinde üçüncü kez patlama yaşandı. Bu son olayda, iki kişi hafif şekilde yaralandı. Olay, yerel saatle 02.45'te meydana geldi.

Patlama ve Yangın Detayları

Çevredeki sakinlerin ifadelerine göre, patlama sesi duyulduktan sonra kafede yangın çıktı. Yangın sonucu binada ciddi hasarlar oluştu. Polis, olayla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı ancak yerel basında, iki kişinin yaralandığına dair bilgiler yer aldı. Soruşturma başlatıldığı bilgisi de verildi.

Daha Önceki Olaylar

Köln’de 16 Eylül tarihinde benzer bir patlama, bir Türk mülküne ait eğlence mekanında gerçekleşmişti ve o olayda da bir temizlik görevlisi yaralanmıştı. Hohenzollernring Caddesi'nde sabah erken saatlerde meydana gelen patlamanın güvenlik kameraları tarafından kaydedildiği, bir şahsın binanın girişine bıraktığı poşetle kutu sonrası patlamanın gerçekleştiği tespit edilmişti. Olayla ilgili polis, aranan şüpheliyi tanıyanlardan bilgi istemişti.

Ayrıca, 18 Eylül'de yine Köln’de bir giyim mağazasının önünde gerçekleşen başka bir patlamada da bir kişi hafif yaralanmıştı.

Olayların artması, bölgede endişelere neden olurken, güvenlik güçleri araştırmalarını derinleştiriyor.