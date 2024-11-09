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Köln'de 'Köln, İstanbul ve Tunus'tan İzlenimler' Sergisi Açıldı

Köln, İstanbul ve Tunus'un kent dokularını sergileyen etkinlik, 22 Kasım 2024'e kadar ziyaret edilebilecek.

Yayın Tarihi: 09.11.2024 20:52
Güncelleme Tarihi: 09.11.2024 21:04
Köln'de 'Köln, İstanbul ve Tunus'tan İzlenimler' Sergisi Açıldı

Köln'de Sanat Rüzgarı: 'Köln, İstanbul ve Tunus'tan İzlenimler'

Almanya'nın Köln kentinde önemli bir sanat etkinliği başladı. "Köln, İstanbul ve Tunus'tan İzlenimler" adlı fotoğraf ve resim sergisi, Köln Anakent Belediyesi himayesinde açıldı.

Yedi yıl boyunca düzenli olarak gerçekleştirilen bu dostluk sergisi, Yunus Emre Enstitüsü Köln, İstanbul-Köln ve Köln-Tunus kardeş şehir dernekleri iş birliği ile Lindenthal Sanat Galerisi'nde sanatseverlerle buluştu.

Görsel Yolculuk

Sergide, Köln ile kardeş şehirleri İstanbul ve Tunus'un çeşitli yönlerini yansıtan fotoğraf, foto kolaj ve resim örnekleri sergileniyor. Küratör Wolfgang Rieger öncülüğünde gerçekleştirilen etkinlik, birçok sanatçının eserlerine ev sahipliği yapıyor.

Karma eserler arasında Karin Angele, Rita Kropp, Necat Nazaroğlu, Gülüzar Çiçek, Holger Schnapp ve Steit Slings gibi önemli isimlerin eserleri yer almakta. Ayrıca, Yunus Emre Enstitüsü tarafından sağlanan bursla İstanbul'a seyahat eden sanatçılar Karin Angele ve Steit Slings'in, İstanbul’daki mekanların 26 yıl önceki ve günümüzdeki hallerini içeren çalışmaları da sergide görülebiliyor.

Sergi Ziyaret Bilgileri

Cuma ve cumartesi günleri saat 16.00 ile 19.00 arasında gezilebilecek sergi, 22 Kasım 2024'e kadar sanatseverleri ağırlayacak.

Almanya'nın Köln kentinde Köln Anakent Belediyesi himayesinde 7 yıldır düzenli olarak yapılan...

Almanya'nın Köln kentinde Köln Anakent Belediyesi himayesinde 7 yıldır düzenli olarak yapılan "Köln, İstanbul ve Tunus'tan İzlenimler" sergisi, Yunus Emre Enstitüsü Köln, İstanbul-Köln ve Köln-Tunus kardeş şehir dernekleri işbirliğinde Lindenthal Sanat Galerisi'nde açıldı.

Almanya'nın Köln kentinde Köln Anakent Belediyesi himayesinde 7 yıldır düzenli olarak yapılan...

Almanya'nın Köln kentinde Köln Anakent Belediyesi himayesinde 7 yıldır düzenli olarak yapılan "Köln, İstanbul ve Tunus'tan İzlenimler" sergisi, Yunus Emre Enstitüsü Köln, İstanbul-Köln ve Köln-Tunus kardeş şehir dernekleri işbirliğinde Lindenthal Sanat Galerisi'nde açıldı.

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