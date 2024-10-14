Köln'de Türk-Alman Dostluk Konseri coşkusu

Köln'de Önemli Bir Kültürel Etkinlik

Almanya'nın Köln kentinde gerçekleştirilen "Türk-Alman Dostluk Konseri", Türk ve Alman topluluklarının yoğun ilgisiyle renkli anlara sahne oldu.

Etkinliğin Detayları

Köln'deki Ehrenfeld Halk Merkezi'nde düzenlenen bu konser, Köln Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ve Köln-İstanbul Kardeş Şehir Derneği işbirliğiyle, Köln Anakent Belediyesi'nin desteğiyle gerçekleştirildi. Katılımcılar, Türk ve dünya müziğine ait geleneksel ve modern eserlerden oluşan bir repertuarla keyifli bir etkinlik yaşadı.

Açılış Konuşmaları

Köln Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Ralf Heinen, açılış konuşmasında kardeş şehirlerin, topluluklar arasında bağlar kurarak kültürel alışverişe katkı sağladığını vurguladı. Yunus Emre Enstitüsü'nü, kardeş şehir etkinliklerine verdiği destekten dolayı tebrik etti.

Katılımcıların Görüşleri

Köln-İstanbul Derneği Başkanı Walter Kluth ise, yıllardır YEE ile birlikte gerçekleştirdikleri sanatsal çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bu dostluk köprülerinin önemi üzerinde durdu.

YEE Köln Müdürü Yılmaz Bulut da etkinliklerin Türk-Alman ilişkilerine katkı sağladığını belirtti ve bu tür etkinliklerin devam etmesi gerektiğini ifade etti.