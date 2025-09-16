Kolombiya-ABD Gerilimi: Petro, Ülkeyi 'Narkotikle Mücadelede Başarısız Ülke' İlan Tehdidi

Gustavo Petro, ABD'nin Kolombiya'yı narkotikle mücadelede 'başarısız ülke' statüsüne alacağını açıkladı; sertifikasyonun etkileri ve operasyon verileri tartışılıyor.

Yayın Tarihi: 16.09.2025 06:20
Güncelleme Tarihi: 16.09.2025 06:20
Kolombiya-ABD Gerilimi: Petro, Ülkeyi 'Narkotikle Mücadelede Başarısız Ülke' İlan Tehdidi

Petro: ABD Kolombiya'yı 'narkotikle mücadelede başarısız' ilan etmeye hazırlanıyor

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ABD hükümetinin ülkesini narkotikle mücadelede işbirliğinde başarısız ülke statüsüne alacağını açıkladı. Devlet televizyonuna konuşan Petro, Washington yönetiminin Kolombiya'yı yetkisiz hale getirmeye hazırlandığını öne sürdü.

Petro, konuşmasında şunları söyledi: Bugün açıklayacağım gerçeklerden biri, ABD'nin onlarca polis memuru, özellikle askerler ve kokainin kendilerine ulaşmasını engellemeye çalışan sıradan insanların ölümünün ardından bizim sertifikasyonumuzu iptal edeceğidir.

Sertifikasyon kararı ve olası etkileri

Ulusal basına göre, ABD’nin Kolombiya'yı 'narkotikle mücadelede işbirliğinde başarısız ülke' sayma ihtimali, hükümetin uyuşturucu kartelleri, silahlı isyancı örgüt ELN ve eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri'ne (FARC) bağlı silahlı gruplarla mücadelesini olumsuz etkileyebilir.

Sertifikasyon, ABD'nin 1986’dan bu yana yaklaşık 20 uyuşturucu üreticisi ülkenin uyuşturucuyla mücadele çabalarını yıllık olarak değerlendirdiği bir süreç olarak biliniyor. Kolombiya en son 1996 ve 1997 yıllarında, Ernesto Samper hükümeti döneminde sertifikasız ilan edilmişti.

Operasyon verileri ve kayıplar

Kolombiya hükümeti, 2024 yılında yaklaşık 889 ton kokain ele geçirildiğini, 2025'in ilk yarısında ise bu miktarın önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 20 artarak 600 tona ulaştığını duyurdu.

Uyuşturucuyla mücadele operasyonları sırasında 2024 boyunca 79’u polis olmak üzere 107 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

Petro'nun iktidara gelişiyle değişen politika

Petro'nun Ağustos 2022'de göreve gelmesinin ardından hükümet, 'kokain tarlalarının zorla yok edilmesi' politikasını askıya aldı. Bunun yerine alternatif tarım ve sosyal yatırımlara öncelik verildi; Kolombiya, dünyanın en büyük kokain üreticisi konumunda olması nedeniyle koka bitkilerinin zorla imhası uygulamasına son verdi.

Gelişme, hem uluslararası ilişkiler hem de ülkenin güvenlik ve uyuşturucu politikaları açısından yakından izleniyor.

