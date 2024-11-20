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Kolombiya, Açlık ve Yoksulluğa Karşı Küresel İttifak'a Katılacak

Kolombiya, G20 Zirvesi'nde açlık ve yoksullukla mücadele için kurulan ittifaka katılacağını duyurdu.

Yayın Tarihi: 20.11.2024 03:16
Güncelleme Tarihi: 20.11.2024 03:16
Kolombiya, Açlık ve Yoksulluğa Karşı Küresel İttifak'a Katılacak

Kolombiya, Açlık ve Yoksulluğa Karşı Küresel İttifak'a Katılacak

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, G20 Liderler Zirvesi'nde açlık ve yoksulluğa karşı mücadele etmeyi amaçlayan Açlık ve Yoksulluğa Karşı Küresel İttifak'a katılım kararını açıkladı.

Rio de Janeiro'da düzenlenen zirvede konuşan Petro, ittifaka her türlü katkıyı sunma niyetinde olduklarını vurguladı. "Kolombiya, ittifak politikalarının ve programlarının ülkemizde uygulanması, genişletilmesi açısından kararlıdır," dedi.

Petro, sosyal kalkınmanın üç temel sütunu üzerinde inşa edildiğini ve bu çerçevede 1 milyon 600 bin Kolombiyalıyı yoksulluktan, 1 milyon 120 bin Kolombiyalıyı ise aşırı yoksulluktan kurtardıklarını belirtti.

Dünyanın başta açlık ve yoksulluk olmak üzere ciddi sorunlarla karşı karşıya olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı, yapay zekanın düzenlenmeden yaygınlaşmasının işsizlik ve açlık krizini derinleştirebileceği konusunda uyardı.

Güney bölgelerinde açlık problemi olmadığını, ancak göç hareketinin kuzeye doğru yaşandığını da belirten Petro, "Göçmenlerin kendi ülkelerine dönmesini sağlamak için uygulanan politikalar başarısız oldu. En etkili çözüm, güneyin güçlendirilmesi ve insanların açlık çekmemesini sağlamaktır," diye ekledi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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