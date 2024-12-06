Kolombiya, BM'nin 20 Bin Ceset İddiasını Reddetti

Kolombiya, BM'nin Ceset İddiasını Kesin Bir Dille Reddetti

Kolombiya, Birleşmiş Milletler (BM) Zorla Kaybetmeler Komitesi'nin, başkent Bogota'daki El Dorado Havalimanı'nda 20 bin kimliği belirsiz ceset saklandığı yönündeki iddialarını kesin bir dille yalanladı.

Ülke basınında yer alan haberlere göre, Bogota Başsavcılığı, bu iddialar üzerine havalimanında 4 saat süren bir inceleme gerçekleştirdi. İnceleme sonucunda, BM'nin söz konusu iddialarının gerçeği yansıtmadığı ve El Dorado Havalimanı'ndaki 27 hangarda böyle bir duruma dair herhangi bir iz bulunmadığı açıklandı.

Havalimanını işleten Opain ve Medicina Legal ise, cesetler ve bu cesetlerin saklandığı hangarlar hakkında hiçbir bilgiye sahip olmadıklarını belirtti. Opain, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Basında yer alan binlerce cansız bedenin bulunduğu hangar iddialarına dair herhangi bir bilgimiz bulunmamaktadır," ifadelerini kullandı.

BM Zorla Kaybetmeler Komitesi, önceki gün ülkedeki zorla kaybetmeler ve kimliği belirsiz cesetlerin durumuna dair bir rapor yayımlamıştı. Raporda, "Binlerce kimliği belirsiz ceset, mezarlıklar veya Bogota havalimanındaki gibi kötü yönetilen depolarda yatıyor; burada yaklaşık 20 bin kadar kimliği belirsiz ceset saklanıyor," denilmişti.