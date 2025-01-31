DOLAR
35,84 -0,22%
EURO
37,36 -0,08%
ALTIN
3.240,34 -0,81%
BITCOIN
3.750.903,15 0,52%

Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'dan ABD'deki Kolombiyalılara Dönüş Çağrısı

Gustavo Petro, ABD'de belgesiz çalışan Kolombiyalılara ülkelerine dönmeleri çağrısında bulundu ve destek sözü verdi.

Yayın Tarihi: 31.01.2025 20:36
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 20:36
Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'dan ABD'deki Kolombiyalılara Dönüş Çağrısı

Petro'dan Kapsamlı Çağrı

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ABD'de belgesiz olarak çalışan Kolombiyalılara dönmeleri için acil çağrıda bulundu. Petro, X sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, bu kişilerin derhal işlerini bırakmalarını ve mümkün olan en kısa sürede ülkelerine dönmelerini istedi.

Kredilerle Destek Müjdesi

Petro'nun açıklamasında, "Zenginlik yalnızca çalışan insanlar tarafından üretilir. Kolombiya Refah Sosyal Departmanı (DPS), programlarına kaydolan geri dönenlere üretken krediler sağlamaya çalışacaktır. Kolombiya'da sosyal zenginliği birlikte inşa edelim." ifadeleri dikkat çekti.

Göçmenler Üzerine Gerginlik

Gustavo Petro, 30 Ocak'ta yaptığı açıklamada, düzensiz göçmenlerin ABD'den sınır dışı edilme yöntemini "toplama kamplarına" benzetmiş ve bu konudaki endişelerini dile getirmişti. Kolombiya lideri ile ABD Başkanı Donald Trump arasında, düzensiz göçmenlerin sınır dışı edilme sürecine ilişkin gerginlik devam ediyor.

İLGİLİ HABERLER

2025'te Yeni Destek Açıklandı! Eğitim Desteği 6100 TL Olacak!

SGK, Kanser ve Böbrek Yetmezliği İlaçlarını Geri Ödeme Kapsamına Aldı

Ramazan Öncesi Zeytinyağı İndiriminde Şok Fiyat: 189 TL!

KPSS ile 4 İlde Zabıta ve İtfaiye Memuru Alımı Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kilis'te Refüje Çarpan Otomobilde 9 Kişi Yaralandı!
2
Türk Askeri Kosova'da Sırbistan Sınırında Devriye Faaliyetlerine Devam Ediyor
3
Almanya'da Aile Birleşimi Tasarısı Meclis'te Reddedildi
4
Kapıkule'de 217 Kilogram Uyuşturucu Operasyonu: 5 Zanlı Tutuklandı
5
Aydın'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı
6
Eminönü'nde Cuma Namazında Kalp Krizi: 78 Yaşındaki Hasan Molla Hayatını Kaybetti
7
Washington'daki Uçak Kazası Sonrası Helikopter Uçuşları Yasaklandı

SGK, Kanser ve Böbrek Yetmezliği İlaçlarını Geri Ödeme Kapsamına Aldı

İBB'den 7.500 TL Destek Ödemesi! İkinci Taksit Tarihi Bekleniyor

İstanbul'dan Müjde! Halkbank 81.500 TL Maaş Promosyonu Açıklamalarına Katıldı

KPSS ile 4 İlde Zabıta ve İtfaiye Memuru Alımı Başladı

Çevre Bakanlığı'ndan Memur Alım İlanı: 40 Denetmen Yardımcısı Alınacak!

Kırıkkale'den Eğitim Desteği Müjdesi: 27-31 Ocak Tarihleri Arasında Başvurular Alınacak

Ramazan Öncesi Zeytinyağı İndiriminde Şok Fiyat: 189 TL!

Kiracılara Müjde: 48 Ay Süresince 8.000 TL Kira Desteği!

Çevre Bakanlığı'ndan Emlak Fırsatı: 20 İl, 63 Arsa Satışı

Sağlık Bakanlığı İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya'dahil KPSS'siz 9.000 Personel Alacak!

Ankara'da 60 Yaş Üstü ve Öğrencilere Toplu Taşıma Yasağı

2025'te Yeni Destek Açıklandı! Eğitim Desteği 6100 TL Olacak!