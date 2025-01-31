Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'dan ABD'deki Kolombiyalılara Dönüş Çağrısı

Petro'dan Kapsamlı Çağrı

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ABD'de belgesiz olarak çalışan Kolombiyalılara dönmeleri için acil çağrıda bulundu. Petro, X sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, bu kişilerin derhal işlerini bırakmalarını ve mümkün olan en kısa sürede ülkelerine dönmelerini istedi.

Kredilerle Destek Müjdesi

Petro'nun açıklamasında, "Zenginlik yalnızca çalışan insanlar tarafından üretilir. Kolombiya Refah Sosyal Departmanı (DPS), programlarına kaydolan geri dönenlere üretken krediler sağlamaya çalışacaktır. Kolombiya'da sosyal zenginliği birlikte inşa edelim." ifadeleri dikkat çekti.

Göçmenler Üzerine Gerginlik

Gustavo Petro, 30 Ocak'ta yaptığı açıklamada, düzensiz göçmenlerin ABD'den sınır dışı edilme yöntemini "toplama kamplarına" benzetmiş ve bu konudaki endişelerini dile getirmişti. Kolombiya lideri ile ABD Başkanı Donald Trump arasında, düzensiz göçmenlerin sınır dışı edilme sürecine ilişkin gerginlik devam ediyor.