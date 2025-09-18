Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'dan ABD'ye Sert Tepki: 'Uyuşturucuyla Mücadele' Kararı Hakaret

Petro'nun tepkisi

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ABD hükümetinin ülkesini "uyuşturucuyla mücadelede yükümlülüklerini yerine getirmeyen" ülkeler listesine almasını güçlü biçimde eleştirdi. Ulusa sesleniş konuşmasında Petro, bu kararı "haksızlık" ve "hakaret" olarak nitelendirdi ve "Bu, aynı zamanda kişisel hayatıma hakaret." ifadelerini kullandı.

Petro'nun Washington'a mesajı

Petro, ABD Başkanı Donald Trump'a seslenerek, Washington'un Kolombiya'ya dair yanlış bilgilere sahip olduğunu savundu. Petro, Miami'de etkili olan siyasi güçlerin Kolombiyalı uyuşturucu kaçakçılarıyla ve politikacılarla güçlü bir ittifakı olduğuna dikkat çekti ve koka ekimlerinin zorlama yerine gönüllü yok edilmesinin daha etkili olduğunu belirtti: "Siz, bizi zorla yok etmeye zorlamak istiyorsanız ve bu, sadece Kolombiya'da kan ve zehir bırakır."

Kokain yakalamaları ve güvenlik önlemleri

Petro, Kolombiya'nın 2024'te 889 ton kokain ele geçirerek rekor kırdığını hatırlattı ve uyuşturucuyla mücadelede ordunun, polisin ve hava kuvvetlerinin "kesin ve kararlı" talimatlarla harekete geçirildiğini vurguladı. Cumhurbaşkanı, uyuşturucu kaçakçılarıyla mücadelede her türlü işbirliğine açık olduklarını, sorunun koka yetiştiren çiftçilerden değil uyuşturucu kartellerinden kaynaklandığını ifade etti.

ABD'nin askeri varlığı ve istihbarat çağrısı

ABD'nin Karayipler bölgesine gönderdiği savaş gemilerine değinen Petro, tehdit içeren yaklaşımları reddettiğini belirterek şunları söyledi: "Bana tehdit savurma, eğer istiyorsan burada bekliyorum. İstila kabul etmiyorum, füze kabul etmiyorum, cinayet kabul etmiyorum. Sadece istihbaratı kabul ediyorum. Gelin buraya, istihbaratla konuşun. Sizi karşılarız, karşılıklı ve gerçek rakamlarla konuşuruz, yalanlarla değil."

Uluslararası raporlar ve veriler

ABD Dışişleri Bakanlığı raporunda, koka ekimi ve kokain üretiminin Petro döneminde rekor seviyelere çıktığı ve Petro'nun uyuşturucu ile terör gruplarıyla anlaşma girişimlerinin krizi derinleştirdiği ifade edilmişti. Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi'nin (UNODC) yıllık raporuna göre dünyadaki 376 bin hektarlık koka ekim alanının 253 bini Kolombiya'da bulunuyor; bu, toplam ekim alanının üçte ikisine denk geliyor.

Diplomasi ve yardım

ABD, Kolombiya'yı uyuşturucuyla mücadelede başarısız sayarak sertifikalı ülkeler listesinden çıkarmış olsa da Washington, Kolombiya'ya yardımları sürdürme kararı almış ve desteğin kendi ulusal çıkarları için önemli olduğunu belirtmişti. Kolombiya en son 1996 ve 1997 yıllarında sertifikasız ilan edilmişti.

Petro yönetiminin politika değişikliği

Petro'nun Ağustos 2022'de göreve gelmesinin ardından hükümet, "kokain tarlalarının zorla yok edilmesi" politikasını askıya almış; bunun yerine alternatif tarım ve sosyal yatırımlara ağırlık vererek koka bitkilerinin zorla imhasına son vermişti.

