Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'dan Ecopetrol'e Fracking Uyarısı

Petro, Ecopetrol'ü Fracking Operasyonlarını Satmaya Zorluyor

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Devlet Petrol Şirketi Ecopetrol'den ABD’deki hidrolik çatlatma (fracking) operasyonlarındaki payını satmasını istedi. Ulusal basında çıkan habere göre, Petro, bakanlarıyla gerçekleştirdiği toplantının ardından itibarıyla hidrolik çatlatma yönteminin doğaya ve insanlığa zarar verdiğini savundu.

Ecopetrol'den Sözleşme Sonrası Adım

Petro, Ecopetrol'ün ABD’deki hidrolik çatlatma faaliyetlerine katılımını sonlandırmasını talep etti ve devlet şirketinin bu operasyonlardan elde edeceği geliri Kolombiya’daki temiz enerji yatırımlarına aktarması gerektiğini belirtti. Ayrıca, Ecopetrol’ün bu faaliyetlerinin ülkenin enerji dönüşüm hedefiyle çeliştiği vurgusunu yaptı.

Petro'nun Açıklamaları ve Eleştirileri

Petro, "Kolombiya'da temiz enerjiye yatırım yapmak için bu operasyonun satılmasını istiyorum. Teknik ve ekonomik olarak tartışılsın ancak ölümden yana olduğum söylenemez," ifadelerini kullandı. Ayrıca, petrol şirketlerine yönelik eleştirilerde bulunarak, "İnsanlık için fosil sermayeyi durdurmaktan başka çare yok. Petrol şirketleri bizi baskı altında tutuyor, onlardan korktuğumuz için bu hedefe ulaşılamıyor. Ama ben onlardan korkmuyorum," değerlendirmesini yaptı.

Ecopetrol ve Oxy Arasındaki İşbirliği

Öte yandan, Ecopetrol ve Occidental Petroleum Corporation (Oxy), 2019 yılında imzalanan sözleşme çerçevesinde Teksas’taki Permiyen Havzası’nda yürütülen geliştirme planının süresini uzatma konusunda anlaşmaya vardıklarını duyurdu. Bu anlaşmanın 2025 Nisan ile 2026 Haziran arasında gerçekleştirilecek 34 yeni sondaj kuyusunu kapsadığı ve bunun yanı sıra bu yılın ilk aylarında yürütülen mevcut operasyonlara ek olacağı bildirildi.