Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'dan Gazze'deki Kahramana Destek

Gazze'de Kahramanlık Destanı

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği sağlık baskınlarına dair sert açıklamalarda bulundu. Gazze'deki Kemal Advan Hastanesi Müdürü Husam Ebu Safiyye'yi ön plana çıkaran Petro, onu "gerçek bir kahraman" olarak tanımladı.

Petro'nun Açıklamaları ve Destek Mesajı

Petro, yaptığı açıklamalarda, Husam Ebu Safiyye'nin, oğlu İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu tarafından gerçekleştirilen bombalı saldırıda öldüğünü vurgulayarak, "Hastalarını yalnız bırakmak istemediği için hapiste" ifadesini kullandı. Ayrıca, "Şer ekseni nerede? Dünyanın doktorları nerede?" sorularını yöneltti.

Başka bir paylaşımında, Ebu Safiyye'nin İsrail tanklarına yürüdüğü anların görüntülerine yer veren Petro, "Filistinli doktor, tıp etiğinin ve insanına, halkına hizmetin gerçek bir kahramanıdır. Onu hapsetmek, sadece onu tutuklayan zalim rejimin korkaklığını gösterir." şeklinde ifadeler kullandı.

Gazze Sağlık Bakanlığı'ndan Açıklama

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, "İşgal güçleri, Kemal Advan Hastanesi Müdürü Dr. Hüsam Ebu Safiyye'yi alıkoyarak, onlarca sağlık personelini de soruşturma için bir merkeze götürdü" ifadesine yer verdi. Bu olay, uluslararası insan hakları örgütleri tarafından da yakından takip ediliyor.