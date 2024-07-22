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Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'dan Gazze Üzerine Duygusal Paylaşım

Petro, Gaza'daki sivil kayıplara dikkat çekerek çocukların unutulmaması gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 22.07.2024 21:20
Güncelleme Tarihi: 22.07.2024 21:20
Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'dan Gazze Üzerine Duygusal Paylaşım

Gustavo Petro'dan Gazze'deki Çocuklar İçin Açıklama

Kolombiya'nın Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, İsrail'in Gazze'deki saldırılarında yaşamını yitiren Filistinli çocukların fotoğraflarını paylaşarak önemli bir mesaj verdi.

"Soykırıma Uğrayan Çocuklar Unutulmamalı"

Petro, X sosyal medya platformunda gerçekleştirdiği paylaşımında, "Gazze'de soykırıma uğrayan çocukları insanlığın unutmaması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Geçmişteki Tepkileri

Son olarak, 13 Temmuz'daki bir saldırıda Han Yunus bölgesindeki olaylara da tepki gösteren Petro, "Çok öfkeliyim" dedi. Bu açıklamalar, bölgede yaşanan insani krize dikkat çekmek adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

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