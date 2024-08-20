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Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'dan İsrail'e Kömür Taşıyan Denizcilere Çağrı

Kolombiya lideri Petro, denizcilere İsrail'e kömür taşımamalarını uyararak insani bir duruş sergiledi.

Yayın Tarihi: 20.08.2024 20:50
Güncelleme Tarihi: 20.08.2024 20:50
Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'dan İsrail'e Kömür Taşıyan Denizcilere Çağrı

Kolombiya'nın Kararlı Duruşu

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Gazze'deki saldırıların devam ettiği dönemde, İsrail'e kömür ihracatını resmen durdurma kararı aldı.

Denizcilere Çağrı

Petro, X platformunda yaptığı açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu hedef alarak, "Dünyadaki tüm denizciler, yerli halklarımız, Netanyahu'ya herhangi bir ülkeden kömür taşımayı reddetsin," şeklinde bir çağrı yaptı. Bu durum, uluslararası denizcilerin de meseleye dahil olmasını sağlamayı amaçlıyor.

Eleştirilere Cevap

İsrail'e yapılan kömür ihracatını yasaklayan bu karar, bazı Kolombiyalı siyasiler tarafından eleştirildi. Eski Sanayi ve Ticaret Müfettişi ve Adalet Bakan Yardımcısı Pablo Felipe Robledo, bu adımın serbest ekonomik rekabete aykırı olduğunu ve yasaların çiğnendiğini savundu.

İnsani Bir Duruş

Petro, eleştiriler karşısında: "Filistinli çocuklar ve insanlık minnettar. Kolombiya'da soykırım karşısında sessiz kalanlar, bunu anlamıyor," diyerek insani bir duruş sergiledi. Hükümet, daha önce 3 Mayıs’ta İsrail ile diplomatik ilişkilerin kesildiğini açıklamıştı.

Kömür ve İnsani Kriz

Petro, dün yaptığı paylaşımlarda, "Filistinli çocukları öldürmek için Kolombiya kömürü ile bomba yapıyorlar," ifadesini kullanarak durumun ciddiyetine dikkat çekti.

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