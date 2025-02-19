Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'dan Şok İddia: Uyuşturucu Kartelleri Suikast Planlıyor

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, uyuşturucu kartellerinin kendisine suikast planladığını açıkladı. Suikast girişimleriyle ilgili endişelerini dile getirdi.

Yayın Tarihi: 19.02.2025 07:21
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 07:21
Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'dan Şok İddia: Uyuşturucu Kartelleri Suikast Planlıyor

Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'dan Suikast Uyarısı

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ülkedeki uyuşturucu kartellerinin kendisine yönelik suikast planları hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Başkent Bogota'da bulunan General Francisco de Paula Santander Harp Okulunda gerçekleştirdiği konuşmada, ülkesindeki büyük mafyalara karşı yürüttüğü mücadele nedeniyle hedef alındığını ifade etti.

Petro'dan Korkutucu İddialar

Petro, "Uyuşturucu kartelleri bana suikast planlıyor. Uçağıma bir roket ateşlemek istiyorlar. Uyuşturucu kaçakçılarının satın alıp bir yerde sakladığı iki roket var. Kim olduklarını biliyoruz ve bu yüzden harekete geçmek zorundayız." şeklinde konuştu. Geçen yıl da bir suikast girişimi atlatmış olan Cumhurbaşkanı, "Beni hızla devirmek istiyorlar çünkü Kolombiya'daki büyük mafyaların peşinde olduğumuzu biliyorlar. Bu korkutucu olabilir, evet, elbette korkutucu." ifadelerini kullandı.

Petro, suikast iddiaları ile ilgili daha fazla detay vermekten kaçınırken, 2022 yılında yaptığı bir açıklamada "La Cordillera" adlı suç çetesi tarafından hedef alındığını belirtmişti. Ülkesinde yürüttüğü savaşın kendisini bu tür tehditlerle yüz yüze bıraktığını ve gerekli tedbirleri alması gerektiğini ifade etti.

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