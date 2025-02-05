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Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'dan Trump'a Sert Tepki: Gazze Planı Eleştirildi

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Trump'ın Gazze'deki Filistinlileri yerinden etme planına sert eleştirilerde bulundu.

Yayın Tarihi: 05.02.2025 21:31
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 21:31
Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'dan Trump'a Sert Tepki: Gazze Planı Eleştirildi

Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'dan Trump'ın Gazze Planına Sert Tepki

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'deki Filistinlileri zorla yerinden etme planını sert dille eleştirdi.

Petro, X sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, Trump'ın Gazze'yi "devralma" ve orada yaşayan Filistinlilerin zorla yerinden edilmesi planına karşı çıktı. Cumhurbaşkanı Petro, "En kötü savaşı başlatacaklar ve bunun temelinde kendilerini Tanrı'nın halkı olarak görmeleri yatıyor. Oysa Tanrı'nın halkı beyaz Amerikalılar ya da İsrailliler değildir. Tanrı'nın halkı insanlıktır." ifadelerini kullandı.

Trump'ın Gazze Açıklamaları

Donald Trump, dün Beyaz Saray'da kabul ettiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlediği ortak basın toplantısında, ABD'nin Gazze Şeridi'ni devralacağını ve oradaki patlamamış bombalar ile diğer silahların sökülmesinden, yıkılmış binalardan kurtulmaktan sorumlu olacağını ifade etmişti. Trump, Gazze'nin tamamen yerle bir olduğunu belirtirken, "Gazze'deki Filistinlilerin başta Mısır ve Ürdün olmak üzere komşu ülkelerde inşa edilecek yeni yerleşim yerlerine gitmelerinin çok daha iyi olacağını" savundu.

Trump ayrıca, "ABD, Gazze Şeridi'ni devralacak ve orada bir iş yapacağız. Oraya sahip olacağız ve sahadaki tüm tehlikeli patlamamış bombaların ve diğer silahların sökülmesinden, yıkılmış binalardan kurtulmaktan sorumlu olacağız." şeklinde konuşmuştu.

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