Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'dan Ulusal Afet İlanı

Petro, Sel ve Heyelanlar Nedeniyle Ulusal Afet İlan Etti

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ülke genelinde oluşan şiddetli yağışlar sebebiyle meydana gelen sel ve heyelanlar nedeniyle "Ulusal Afet İlan" ettiğini açıkladı. Başkent Bogota'da Ulusal Birleşik Komuta Merkezi'nde ilgili kurumların yetkilileriyle bir araya gelen Petro, sel felaketinden etkilenen ailelere hızlı yardım ulaştırabilmek için bu kararı aldıklarını kaydetti.

İklim Değişikliğine Dikkat Çekildi

Petro, iklim değişikliği nedeniyle ortaya çıkan sorunlarla mücadele ettiklerinin altını çizerken, ülkenin birçok bölgesinin sellerden ciddi şekilde etkilendiğini belirtti. Ulusal Risk Yönetim Birimi (UNGRD) tarafından yapılan açıklamada, sağanak yağışlardan 46 bin ailenin olumsuz etkilendiği ve La Guajira, Huila, Choco, Norte de Santander ve Cauca bölgelerinde acil durum ilan edildiği ifade edildi.

Yardım Çağrısı ve Tahsisat

Sosyal medya paylaşımlarında, Bogota'nın kuzeyindeki bir otoyolun seller nedeniyle sular altında kaldığı ve çok sayıda aracın kurtarılmayı beklediği yer aldı. Cumhurbaşkanı Petro'nun açıklamalarına göre, UNGRD, selden en çok etkilenen belediyelere yardım sağlamak amacıyla iki Kolektif Yatırım Fonu (FIC) aracılığıyla 2,5 milyar Kolombiya pesosu (yaklaşık 570.000 ABD doları) tahsis edecek. Kolombiya’da yağmur mevsiminin başlamasıyla birlikte, birçok kentte sel ve toprak kaymaları meydana geldi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.