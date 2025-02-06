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Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, Kabine Toplantısındaki Tartışmalara Tepki Gösterdi

Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, bakanlar arasındaki sert tartışmalar sonrası revizyon sinyali verdi ve şeffaflık vurgusu yaptı.

Yayın Tarihi: 06.02.2025 08:06
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 08:06
Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, Kabine Toplantısındaki Tartışmalara Tepki Gösterdi

Kolombiya'nın Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, canlı yayınlanan kabine toplantısı sırasında bakanlar arasında yaşanan tartışmalara sert bir tepki göstererek, önemli mesajlar verdi. Toplantı sonrası sosyal medya platformu X'te açıklamalarda bulunan Petro, bakanlara isim vermeden eleştirilerde bulundu ve gelecekteki kabine yapısına dair revizyon sinyali verdi.

Petro, 2026 seçimlerine gönderme yaparak, "Kampanya yapmak isteyenler gidebilir, özgürler. Bunu daha önce de talep etmiştim. Başlangıçta koyduğumuz hedefleri yerine getirmek isteyenler kalacaktır. Hükümet, her bakanlığın icraat düzeyine göre şekillenecek." ifadelerini kullandı.

Toplantının canlı yayınlanmasının amacının bakanların hükümete olan bağlılıklarını halka göstermek olduğunu belirten Petro, "İnsanlar, hükümetlerinin ne yaptığını ve nasıl bir yönetim anlayışına sahip olduğunu doğrudan bilme hakkına sahiptir." diyerek şeffaflık vurgusunda bulundu.

İçişleri Bakanı Ve Diğer İstifalar

İçişleri Bakanı Juan Fernando Cristo, mevcut kabine yapısının sürdürülemez olduğunu belirterek, tüm bakanların istifasını önerdi. Cristo, "Hükümetin önünde bir buçuk yıl var ve Kolombiyalılar, hükümet programının uygulanmasını bekliyor." dedi.

Kültür Bakanı Juan David Correa, tartışmaların ardından istifasını sunarak, "Geri dönülmez bir şekilde istifa ediyorum. Kolombiya'nın ilk ilerici hükümeti için minnettarlığımı yineliyorum." açıklamasında bulundu. Ayrıca, Cumhurbaşkanlığı İdari Daire Başkanı Jorge Rojas da, kabine içindeki görüş ayrılıklarını gerekçe göstererek istifasını sundu.

Canlı Yayındaki Tartışma Detayları

Canlı yayınlanan toplantıda, yeni Dışişleri Bakanı Laura Sarabia, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Francia Marquez ve diğer bakanlar arasında sert bir tartışma yaşandı. Marquez, Sarabia'ya yönelik, "Laura Sarabia'nın bu hükümetteki tutumunu beğenmiyorum. Ona ‘Bana saygı duy, ben cumhurbaşkanı yardımcısıyım’ demek zorunda kaldım." dedi. Sarabia ise, "Her bakanın bir sorumluluğu vardır ve bakanlar kurulu, Kolombiya halkının ihtiyaçlarını nasıl karşılayacağını belirleyen organdır. Bugün bunu başaramadık." diyerek durumu eleştirdi.

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