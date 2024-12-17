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Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, Meksika'da Resmi Ziyarette Bulundu

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Meksika'da devlet başkanı Claudia Sheinbaum ile göç ve işbirliğini görüştü.

Yayın Tarihi: 17.12.2024 05:38
Güncelleme Tarihi: 17.12.2024 05:38
Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, Meksika'da Resmi Ziyarette Bulundu

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, resmi ziyareti kapsamında Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum ile bir araya geldi. İki lider, başkent Meksiko'daki Ulusal Sarayda gerçekleşen görüşmede önemli konuları ele aldı.

Kolombiya Cumhurbaşkanlığı Basın Birimi'nden yapılan açıklamada, iki liderin Meksika ile Kolombiya arasındaki işbirliğini güçlendirmeye yönelik birçok önemli konuyu detaylandırdıkları bildirildi. Açıklamada, Sheinbaum ve Petro'nun göç ve Latin Amerika entegrasyonu konusundaki ortak taahhütlerini vurguladıkları ve bölge ülkeleri arasında daha fazla birliğin önemini ön plana çıkardıkları ifade edildi.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, düzensiz göç akışıyla mücadele amacıyla Meksika ve Kolombiya, bilgi alışverişini artıracak. Ayrıca, Meksika havaalanlarından transit geçiş yapan Kolombiya vatandaşlarının daha iyi muamele görmesini sağlama taahhüdü de öne çıkan diğer bir konu oldu.

Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum, X sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, "Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro ile ilerici hükümetler arasındaki birliğin yanı sıra Latin Amerika ve Karayipler'in birliğinin önemi hakkında konuştuk." ifadesini kullandı.

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