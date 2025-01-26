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Kolombiya'da 63 Silahlı Örgüt Üyesi Güvenlik Güçlerine Teslim Oldu

Kolombiya'nın Catatumbo bölgesinde 63 kişi güvenlik güçlerine teslim olurken, 1 ton patlayıcı ve büyük miktarda silah ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 26.01.2025 06:13
Güncelleme Tarihi: 26.01.2025 06:13
Kolombiya'da 63 Silahlı Örgüt Üyesi Güvenlik Güçlerine Teslim Oldu

Catatumbo'da Önemli Gelişme

Kolombiya'nın kuzeyindeki Catatumbo bölgesinde, silahlı gruba üye 63 kişinin güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi. Söz konusu kişiler, eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) 33. Cephesi'ne bağlı oldukları belirtilerek, Tibu kasabasında silahlarıyla birlikte teslim oldular.

Ele Geçirilen Mühimmat

Kolombiya ordusu tarafından yapılan açıklamada, askerlerin gerçekleştirdiği arazi tarama faaliyetleri sırasında 1 ton patlayıcı, 54'ten fazla uzun namlulu silah, iki makineli tüfek, bir keskin nişancı tüfeği, 25 tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildiği ifade edildi. Ayrıca, zorla silah altına alınan 20 çocuk kurtarıldı ve örgüte ait iletişim ekipmanları ile lojistik malzemeler de ele geçirildi.

Ödül İlanı

Kolombiya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, silahlı isyancı örgüt ELN üyesi 4 liderin yakalanması için bilgi sağlayanlara 700 bin dolar ödül verileceği duyuruldu.

Gelişmelere Dair Arka Plan Bilgisi

Kolombiya’da, ELN ile eski FARC 33. Cephe arasındaki çatışmalar nedeniyle yerinden edilenlerin sayısının 35 bini aşmış olduğu bildirildi. ELN ve eski FARC üyeleri, 16 Ocak tarihinde koka ekinlerinin ve uyuşturucu kaçakçılığı koridorlarının kontrolü için sağlanan şiddetli çatışmalara girdi.

Kuzey Santander Valisi William Villamizar, çatışmalar nedeniyle trajik sonuçların ortaya çıktığını belirterek, 80'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini ve 20 kişinin yaralandığını ifade etti.

Diyalog Süreci Askıya Alındı

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ELN'nin "barışa dair hiçbir irade ortaya koymadığı" gerekçesiyle 17 Ocak’ta örgütle diyalog sürecinin askıya alındığını duyurmuştu.

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