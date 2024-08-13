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Kolombiya'da 66 Asker Serbest Bırakıldı

Kolombiya'da, taşra muhafızları tarafından alıkonulan 66 asker geriye getirildi. Olayın arka planında eski FARC mensupları olduğu düşünülüyor.

Yayın Tarihi: 13.08.2024 03:34
Güncelleme Tarihi: 13.08.2024 03:34
Kolombiya'da 66 Asker Serbest Bırakıldı

Kolombiya'da Zorla Alıkonulan Askerler Serbest Bırakıldı

Kolombiya'da, "taşra muhafızları" isimli silahlı grup tarafından 10 Ağustos'ta zorla alıkonulan 66 asker, yapılan operasyon sonucunda serbest bırakıldı.

Olayın Gelişimi

Yerel kaynaklara göre, Guaviare yönetim bölgesinde, San Jose del Guaviare kentinin kırsal alanında gerçekleştirilen askerlerin görev operasyonu sırasında, silahlı kişiler tarafından alıkonulmuştu. Bu olayın ardından devreye sivil toplum kuruluşları ve Ombudsmanlık Ofisi girdi.

Askerlerin Serbest Bırakılması

Ordunun yaptığı operasyon sinyali üzerine, taşra muhafızları 66 askeri STK ve Ombudsmanlık Ofisi'ne teslim etti. Yapılan açıklamalara göre, toplamda 106 asker alıkonuldu; bunlardan 40'ı 11 Ağustos'ta, geri kalan 66'sı ise bugün özgürlüğüne kavuştu.

FARC İle İlişki İddiası

Basında yer alan haberlere göre, askerlerin alıkonulmasının arkasındaki gücün, eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) mensupları olabileceği üzerinde duruluyor. Ordunun önceki açıklamalarında, askerlerin bölgede gasp olaylarıyla mücadele amacıyla operasyon gerçekleştirdikleri, ancak etraflarının silahlı köylü grupları tarafından sarıldığı ifade edilmişti.

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