Kolombiya'da Bombalı Saldırı: 1 Ölü, 14 Yaralı

Kolombiya'nın Jamundi Kasabasında Bombalı Saldırı

Kolombiya'nın Valle del Cauca yönetim bölgesine bağlı Jamundi kasabasında bir polis kontrol noktasında meydana gelen bombalı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı.

Olayın Detayları

Yerel yetkililer, motosiklete yerleştirilen bombanın infilak etmesine sebep olan motosiklet sürücüsünün, kontrol noktasına yaklaşırken "dur" ihtarına uymadığını açıkladı. Panikleyen sürücü üzerindeki bombayı patlattı.

Faillerin Kimliği

Saldırının, eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) mensuplarına bağlı Jaime Martinez cephesi tarafından gerçekleştirildiği öne sürüldü. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı ve sorumluların yakalanmalarına yardımcı olacak bilgi sağlayanlara 100 milyon Kolombiya pesosu (yaklaşık 22.500 ABD doları) ödül verileceği bildirildi.

Bakan Cristo'nun Açıklamaları

Kolombiya İçişleri Bakanı Juan Fernando Cristo, söz konusu saldırıyı kınayarak, faillerin bir an önce adalet önüne çıkarılacağının altını çizdi.