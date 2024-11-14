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Kolombiya'da Eski FARC Liderlerine Çocukları Zorla Silah Altına Alma Suçlaması

Eski FARC liderleri, 18,677 çocuğu zorla silah altına almakla suçlandı. JEP, bu konudaki ağır ihlalleri gündeme getirdi.

Yayın Tarihi: 14.11.2024 07:29
Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 07:29
Kolombiya'da Eski FARC Liderlerine Çocukları Zorla Silah Altına Alma Suçlaması

Eski FARC Liderlerine Suçlama: 18,677 Çocuk Zorla Silah Altına Alındı

Kolombiya’da Özel Barış Hukuku (JEP), eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) liderlerinden Rodrigo Londono yani "Timochenko" lakaplı ismin de aralarında bulunduğu altı kişiyi, 18,677 çocuğu zorla silah altına almakla suçladı.

Başkan Ramelli'nin Açıklamaları

JEP Başkanı Yargıç Alejandro Ramelli, başkent Bogota’da düzenlediği basın toplantısında, bu altı eski FARC üyesinin çocukların zorla silah altına alınmasında "en üst düzeyde sorumlu kişiler" olduğunu belirtti.

Ramelli, 1971 ile 2016 yılları arasında meydana gelen silahlı çatışmalarda çocukların zorla silah altına alınmasının yanı sıra, "kötü muamele, işkence, cinayet, cinsel kölelik ve önyargılı şiddet" gibi ağır ihlallerin de yaşandığını vurguladı.

Çocukların Yaşadığı İzler

JEP'in açıklamasında, bu çatışmaların çocukların öz benliklerini kaybetmelerine yol açtığı ve kendi kimliklerini oluşturma imkanlarının ellerinden alındığı vurgulandı. Cinsel ve bedensel şiddete maruz kalan çocukların uzun yıllar boyunca kalıcı sorunlarla yüzleşmek zorunda kaldığı belirtildi.

JEP'in Rolü ve Amacı

Eski Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos hükümeti ile FARC arasındaki Barış Anlaşması çerçevesinde kurulan JEP, temel amacını mağdurların haklarını korumak ve silahlı çatışmalarda yaşanan tüm olayların araştırılarak hesap verilebilirliğini sağlamak olarak belirlemiştir. JEP, üyelerinin yetki alanları içinde müdahil bulunan üçüncü tarafların soruşturulduğu ve yargılandığı geçiş dönemi adalet mekanizması olarak kabul edilmektedir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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