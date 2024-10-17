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Kolombiya'da FARC ile Ateşkes Anlaşması 6 Ay Uzatıldı

Kolombiya hükümeti ve FARC arasında süren ateşkes, yeni anlaşma ile 6 ay daha uzatıldı.

Yayın Tarihi: 17.10.2024 06:49
Güncelleme Tarihi: 17.10.2024 06:49
Kolombiya'da FARC ile Ateşkes Anlaşması 6 Ay Uzatıldı

Kolombiya Hükümeti ile FARC Arasında Ateşkes Anlaşması

Kolombiya hükümeti ve eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) arasında yapılan müzakereler neticesinde ikili ateşkesin süresi 6 ay daha uzatıldı. Yeni anlaşma, hükümetin barış delegasyonu ile FARC'ın çatı örgütü Estado Mayor Central (EMC) temsilcileri arasında gerçekleştirilen altıncı görüşmede kabul edildi.

Yeni Anlaşmanın Detayları

Yayımlanan ortak bildiri, ateşkesin her 3 ayda bir değerlendirileceğini ve sürecin sürekli izleneceğini vurguladı. Tarafların imzaladıkları protokole riayet etmelerinin önemine dikkat çekilen açıklamada, "Barış görüşmeleri masasında imzalanan anlaşmalara uymak zorunludur. Barış sürecinin güçlendirilmesi, bölgesel dönüşümlerin derinleştirilmesi ve yasa dışı ekonomilerin değiştirilmesi amacıyla yeni ateşkes hedefleri üzerinde anlaşmaya varılabilir" ifadelerine yer verildi.

Ateşkesin Geçerlilik Süresi

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro tarafından imzalanan 15 Ekim tarihli kararname ile ikili ateşkes anlaşması 15 Nisan 2025'e kadar yürürlükte olacak. Ancak EMC'nin kendi içinde yaşadığı bölünmeler, ateşkes anlaşmasının uygulanmasında zorluklar yaratabiliyor. Örgütün farklı fraksiyonları, takma adlar altında anılan üç liderle, "Calarca Cordoba Alexander Mendoza", "komutan Gentil Duarte" ve "komutan Jorge Suarez Briceno", ateşkes sürecini yürütüyor.

Çatışmaların Devamı

Diğer taraftan, "Ivan Mordisco" adıyla bilinen Nestor Gregorio Vera önderliğindeki EMC kolları ile Kolombiya ordusu arasındaki çatışmalar devam etmekte. Bu durum, süren ateşkesin gidişatı açısından önemli bir tehdit oluşturuyor.

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