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Kolombiya'da FARC ile Barış Anlaşması'nın 8. Yıl Dönümü Kutlandı

Kolombiya'da FARC ile yapılan barış anlaşmasının 8. yılı, Bogota'da düzenlenen törenle kutlandı. Anlaşmanın önemi vurgulandı.

Yayın Tarihi: 26.11.2024 07:31
Güncelleme Tarihi: 26.11.2024 07:31
Kolombiya'da FARC ile Barış Anlaşması'nın 8. Yıl Dönümü Kutlandı

Barış Anlaşması'nın 8. Yılı Kutlandı

Kolombiya'da, dönemin hükümeti ile Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) arasında 24 Kasım 2016 tarihinde imzalanan barış anlaşmasının 8. yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı. Tören, başkent Bogota'daki tarihi Colon Tiyatrosu'nda gerçekleştirildi.

Törene katılan Dışişleri Bakanı Gilberto Murillo, konuşmasında, devlet ile FARC arasında yapılan barış anlaşmasının, dünya genelindeki silahlı çatışmalar tarihinde önemli bir dönüm noktası olduğunu ifade etti. Murillo, "Bu anlaşma Kolombiya tarihinin en önemli olaylarından biri olmakla birlikte, bölgedeki en önemli gelişmelerden biri olmuştur. Aynı zamanda cinsel şiddeti, aflara tabi olmayan bir insanlık suçu olarak tanıyan bir ilerleme yaşanmıştır," dedi.

İçişleri Bakanı Juan Fernando Cristo ise mağdurların haklarına dikkat çekerek, "Bu tören, en büyük anlamı taşıyan bir eylem. Mağdurlar arasında en ağır şekilde işlenen savaş suçlarından biri olan kadınlara yönelik cinsel şiddeti de unutmamalıyız," değerlendirmesini yaptı.

Özel Barış Hukuku (JEP) Başkanı Alejandro Ramelli, silahlı çatışma sürecine dair gerçekten bilinmeyen konuların gündeme geldiğini ve inkarcılığa yer olmadığını vurguladı.

Törene ayrıca, Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, 2018 Nobel Barış Ödülü sahibi Denis Mukwege, silahlı çatışma mağdurlarını temsil eden Angela Escobar ve FARC'ın yerine kurulan COMUNES partisinin senatörü Sandra Ramirez katıldı.

Barış Sürecinin Önemi

FARC ile 53 yıllık çatışmayı sona erdiren barış anlaşması, dönemin Kolombiya Cumhurbaşkanı Juan Manuel Santos ve FARC lideri Rodrigo Londono tarafından 24 Kasım 2016'da imzalanmıştı. Örgüt, 17 Mart 2017'de 140 silahını Birleşmiş Milletler Ateşkesi İzleme ve Doğrulama Mekanizmasına teslim ederek, çatışma tarihindeki ilk silah bırakma işlemini gerçekleştirdi.

Norveç Nobel Komitesinin, 7 Ekim 2016'da, iç savaşı sona erdirmek için çaba harcayan Santos'a Barış Ödülü verdiği duyurulmuştu. Kolombiya'da, 7 Ağustos 2022'de görevi devralan sol görüşlü Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, FARC ile 2016 Barış Anlaşması'nın uygulanması ve ELN ile barış görüşmeleri yapma sözünü vermiştir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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