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Kolombiya'da Filistin'e Destek Yürüyüşü

Kolombiya’da düzenlenen yürüyüşte, Filistin'e destek veren kalabalık grup, ABD Büyükelçiliği önünde toplandı ve protesto gösterisi gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 08.10.2024 09:31
Güncelleme Tarihi: 08.10.2024 09:31
Kolombiya'da Filistin'e Destek Yürüyüşü

Kolombiya’da Filistin'e Destek Yürüyüşü

Kolombiya’nın başkenti Bogota’da toplanan kalabalık bir grup, Filistin’e destek amacıyla ABD Büyükelçiliği’ne doğru yürüyüş düzenledi. Protestocular, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını kınadı.

Protesto Metni

Ulusal Üniversitesi önünde özgür Filistin sloganlarıyla bir araya gelen göstericiler, “Katil İsrail” ve “Kolombiya halkı Filistin’in yanında” gibi dövizler taşıdı. Yürüyüş boyunca İsrail’in petrol ve silah kullanarak Gazze’de yaptığı saldırılar protesto edildi.

Büyükelçiden Destek Mesajı

Göstericiler, Filistin’in Bogota Büyükelçisi Raoulf Almalk’a desteklerini sunmak için bir süre burada bekledi. Almalk, yaptığı açıklamada, İsrail’in Gazze’de soykırım suçu işlediğini vurguladı. Ayrıca Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro’nun İsrail ile diplomatik ilişkileri kestiğini hatırlatarak, katılımcılara teşekkür etti.

Gergin Anlar

Kalabalık grup, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve ABD yönetimine sert tepkilerde bulunarak, Gazze’deki durumu eleştirdi. Protestocular, güvenlik önlemleri altında daha sonra 2 kilometre mesafedeki ABD Büyükelçiliği’ne yürüdü. Burada ABD ve İsrail bayraklarını ateşe vererek eylemlerine devam ettiler. Göstericiler, ABD’yi soykırım ortağı olmakla suçlayarak sık sık slogan attı ve daha sonra olaysız bir şekilde dağıldılar.

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