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Kolombiya'da Ormansızlaşma Mücadelesi Silahlı Gruplar Nedeniyle Gecikiyor

Uluslararası Kriz Grubu, Kolombiya'daki ormansızlaşma mücadelesinin silahlı gruplar nedeniyle yavaşladığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 18.10.2024 11:12
Güncelleme Tarihi: 18.10.2024 11:12
Kolombiya'da Ormansızlaşma Mücadelesi Silahlı Gruplar Nedeniyle Gecikiyor

Kolombiya'da Ormansızlaşma Sorunu

Uluslararası Kriz Grubu, Kolombiya'daki ormansızlaşmaya karşı yürütülen mücadelelerin, çeşitli silahlı grupların etkinliği nedeniyle ciddi bir engelle karşı karşıya olduğunu bildirdi. Bu kapsamda yayınlanan raporda, öncelikle Kolombiya'nın Amazon bölgesinde faaliyet gösteren silahlı grupların, ormanların korunmasına yönelik çabaların yeterince ilerlemesini engellediği vurgulandı.

Silahlı Grupların Rolü

Raporda yer alan ifadelere göre, eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) mensuplarının da içinde bulunduğu bu gruplar, ormansızlaşmayı hızlandırırken, önemli miktarda doğal alanın kaybına neden olmaktadır. Raporun yazarlarından Rodrigo Botero, Estado Mayor Central (EMC) adlı çatı örgütünün 3 bin 500 üye ile ülkedeki en büyük silahlı grup olduğunu belirtti. Botero, "Bu grup, son 5 yılda ormansızlaşmadan doğrudan sorumlu olan grup. Kontrol ettikleri bölgelerde 500 bin hektardan fazla alan kaybedildi," şeklinde konuştu.

Başkan Petro'nun Çabaları

EMC'nin lideri Nestor Gregorio Vera, bilinen adıyla Ivan Mordisco, barış anlaşmasından hiç yararlanmayan eski FARC mensuplarını temsil ediyor. Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, doğal çevrenin korunması konusunu öncelikli hedefleri arasına almış ve ülkenin ormansızlaşma oranını son iki yılda %61 azaltarak "tarihi bir başarıya" imza attığını ifade etmiştir. Bununla birlikte, Kolombiya'nın doğal kaynakları, çatışmaların dinamikleri ile ekonomik faaliyetlerin olumsuz etkileri altında kalmaya devam etti. Raporun diğer bir yazarı Bram Ebus, bu durumun Petro'nun siyasi mirası üzerinde risk oluşturduğunun altını çizdi.

Barış Anlaşması ve Sonrası

FARC ile devlet arasında 24 Kasım 2016'da imzalanan barış anlaşması, ülkedeki uzun süreli çatışmaların sona ermesine yönelik önemli bir adım olarak görüldü. Başkent Bogota'daki tarihi Colon Tiyatrosu'nda düzenlenen imza töreninde, dönemin Cumhurbaşkanı Juan Manuel Santos ile eski FARC lideri Rodrigo Londono anlaşmayı imzalamıştı. Fakat, bazı eski FARC komutanları ve örgüt üyeleri, anlaşmaya uymayı reddederek silahlı eylemlerine devam etmektedir. EMC, barış anlaşması sürecine dahil olmadan bu faaliyetlerine devam etmiştir.

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