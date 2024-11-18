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Kolombiya'da Şiddetli Yağışlar Can Aldı: 2 Ölü

Kolombiya'da şiddetli yağışlar sonucu sel ve heyelanda 2 kişi hayatını kaybetti, 45 bin aile etkilendi.

Yayın Tarihi: 18.11.2024 22:32
Güncelleme Tarihi: 18.11.2024 22:32
Kolombiya'da Şiddetli Yağışlar Can Aldı: 2 Ölü

Kolombiya'da Sel Felaketi: 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Kolombiya'nın La Guajira yönetim bölgesinde süren şiddetli yağışlar, büyük bir sel ve heyelan felaketine yol açarak 2 kişinin ölümüne neden oldu.

Etki Alanı Büyüyor

Kolombiya basınında yer alan haberlere göre, son birkaç gündür etkili olan yağışlar 45 bin aileyi olumsuz yönde etkiledi. La Guajira'ya bağlı Riohacha ve Maicao kentlerinde birçok ev ve tarım arazisi sular altında kaldı.

Valilikten Açıklama

La Guajira Valiliği tarafından yapılan açıklamada, seller nedeniyle 30 evin tamamen yıkıldığı ve 25 bin 762 evin zarar gördüğü bildirildi. Bu durum, bölgede büyük bir insani krize neden olma potansiyelini taşıyor.

Yardım Çalışmaları Başladı

Ordu ve sivil savunmaya bağlı yardıma ulaşan ekipler, bölgeye 70 ton insani yardım malzemesi gönderdi. Bu yardımlar, felaketten etkilenen ailelerin temel ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Meteorolojiden Uyarı

Meteoroloji servisinin yaptığı açıklamaya göre, şiddetli yağışların bir süre daha devam etmesi bekleniyor. Bu durum, bölgedeki felaketin daha da büyümesine zemin hazırlayabilir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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